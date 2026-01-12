PS5 Slim 1 To à 443 € (–19 %) : promo éclair chez AliExpress

À l’occasion de la Promo de l’hiver, la PS5 Slim avec lecteur Blu-Ray s’affiche à 443 € soit environ 107 € d’économies. L’opération est valable jusqu’au 18 janvier à 23h59, dans la limite des stocks disponibles. Pour obtenir ce prix, il suffit d’appliquer le code WSFR60 ou FRWS60 au moment du paiement. La PS5 Slim Digital passe à 363 € (au lieu de 500 €) avec le code FRWS45 ou WSFR45.

En 2026, s’offrir une console haut de gamme revient souvent cher. La PS5 Slim coûte souvent cher en 2026. Et la version standard est rarement en grosse promo. AliExpress propose ici une belle offre de rattrapage pour ceux qui ont loupé le Black Friday.

La PS5 Slim au quotidien : ce que ça change vraiment

Si vous jouez souvent, la PS5 Slim est un vrai pilier au salon. Elle reste rapide, fluide et à l’aise sur les gros jeux. Son SSD de 1 To réduit nettement les temps de chargement. Et vous garde assez de place pour une belle ludothèque, même avec l’espace réservé au système.

Côté image, elle est taillée pour les TV modernes : jeu en 4K, et jusqu’à 120 images/s sur écran compatible. Parfait pour les FPS, les jeux de course et tout ce qui demande de la fluidité. Avec la DualSense, les gâchettes adaptatives et le retour haptique rendent chaque action plus “réelle”. Accélérations, impacts, tension d’un arc : tout se ressent davantage.

Une réduction impressionnante : la PS5 Slim tombe à 443 € sur AliExpress

On parle ici d’une PS5 Slim à 443 € au lieu de 549,99 € : difficile de faire plus clair. En version Digital, 363 € est aussi un tarif ultra rare pour entrer dans l’écosystème PlayStation sans exploser le budget. Les codes promo peuvent expirer, et les quantités sont limitées : mieux vaut ne pas trop attendre.

Deux garanties de confiance pour un achat serein

Sony reste une valeur sûre sur le long terme (catalogue, accessoires, exclus). Côté achat, AliExpress mise sur une expérience simple : livraison gratuite, expédition depuis l’Europe (TVA incluse). La plateforme propose aussi un paiement en 4x PayPal, retours (selon version) et garantie constructeur 2 ans.

Pour qui c’est idéal ?

Si vous cherchez une console pour jouer en 4K, profiter d’un catalogue énorme et être tranquille pour des années, cette PS5 Slim à 443 € (ou 363 € en Digital) est un excellent choix.

