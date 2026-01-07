Rassurer et former : les deux priorités face à l’IA au travail

Factorial, éditeur de logiciel RH et de gestion d’entreprise, s’apprête à lancer en janvier son agent IA destiné aux métiers des RH et du management. Cette annonce fait suite à la publication de l’étude « Le pouvoir caché de l’IA ». Cette dernière explore comment les collaborateurs vivent l’arrivée de l’intelligence artificielle au travail.

L’étude révèle que deux tiers des salariés craignent que leur poste soit remplacé par l’IA. Des inquiétudes qu’il est nécessaire de traiter. Mais comment ? En rassurant les équipes et en les formant pour qu’elles sachent utiliser ces outils efficacement.

Rassurer et former

Pour Oriana Cardona, directrice Marketing France de Factorial, la première mission des RH et des managers est de clarifier la situation. « Il faut rassurer ! Pas en niant les changements, mais en donnant du sens à la transformation. L’IA n’est plus une option, c’est une réalité pour toutes les organisations. »

« Comprendre cette technologie est devenu un devoir professionnel : on maîtrise ce qu’on connaît, on subit ce qu’on ignore. » ajoute-t-elle.

Plutôt que de promettre que tout restera pareil, les responsables doivent donc montrer qu’ils savent encadrer ces outils, respecter l’éthique et le cadre légal. Selon elle, les profils compétitifs de demain seront ceux qui savent collaborer avec l’IA, et non ceux qui l’ignorent.

L’étude montre également que les collaborateurs prennent déjà l’initiative de se former. Près d’un tiers (32,3 %) se tournent vers des compétences techniques, comme la gestion de données, l’IA et l’automatisation. Cela traduit une volonté d’adaptation et une prise en main active de leur évolution professionnelle.

Mais un autre groupe, représentant 22,8 % des salariés, choisit de renforcer ses compétences humaines. Telles que le leadership, la communication ou la gestion d’équipe. Cette orientation révèle une prise de conscience. Même si l’IA automatise certaines tâches répétitives, les qualités humaines restent centrales pour créer de la confiance et prendre des décisions éclairées.

Les DRH et les managers doivent donc soutenir ces deux types d’apprentissage, technique et humain, pour préparer des équipes équilibrées et performantes.

Qu’est-ce que les entreprises risquent sinon ?

Martin Bonnefond, responsable produit Finance chez Factorial, alerte sur un déséquilibre potentiel. Au fait, l’adoption de l’IA progresse rapidement. 78 % des professionnels utilisent déjà des outils au quotidien. Cependant, l’apprentissage actif reste limité à 32,3 %.

Or, sans formation structurée, l’IA risque de ne servir qu’à des tâches superficielles. Les entreprises doivent ainsi mettre en place des programmes d’upskilling. Le but est de transformer l’utilisateur occasionnel en professionnel capable d’exploiter pleinement la puissance de ces outils.

L’IA offre aussi l’opportunité de repenser les postes. L’étude révèle que 30 % des collaborateurs se sentent à l’aise pour déléguer les tâches objectives et répétitives à la machine.

Factorial recommande aussi aux managers de profiter de cette aisance pour redéfinir les fiches de poste.Ce, en libérant le potentiel humain vers des missions stratégiques, créatives ou relationnelles. Cela permet de concentrer l’énergie des équipes sur ce qui a le plus de valeur, tout en laissant les opérations automatisables à l’IA.

