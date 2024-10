Salon Be 5.0 : Découvrez ConfidIA, la solution IA pour Data Scientists

La startup DS For DS continue de faire évoluer ConfidIA, sa solution d’intelligence artificielle en SaaS. Elle vient d’intégrer de nouveaux connecteurs pour simplifier la documentation technique. Présente au salon Be 5.0 à Mulhouse, l’entreprise vise une IA transparente et accessible, avec des projets ambitieux pour 2026.

ConfidIA : une solution innovante pour les Data Scientists

Créée en 2021 par Giulia Cernicchiaro et Jordan Deliessche, DS For DS se distingue par ses solutions technologiques d’avant-garde destinées à automatiser la documentation de code. ConfidIA, leur produit phare, permet de générer, mettre à jour et gérer automatiquement la documentation technique. L’objectif est clair : soulager les développeurs et Data Scientists d’une tâche souvent négligée, mais cruciale.

« On ne compte plec une documentation partielle, voire erronée, suite à des deadlines trop serrées. Avec ConfidIA, la documentation devient une composante simple, fluide et automatisée », explique Giulia Cernicchiaro, co-fondatrice et CTO de DS For DS. La startup ambitionne également d’intégrer, d’ici 2026, des alertes éthiques multi-niveaux pour garantir une transparence totale dans l’usage de l’intelligence artificielle.

Nouvelles fonctionnalités et connecteurs sur mesure

L’ajout récent de connecteurs à ConfidIA marque une étape importante pour DS For DS. Ces connecteurs permettent aux utilisateurs de lier directement la solution à leurs projets sans passer par une interface dédiée. Adaptés aux environnements techniques variés, ils facilitent l’intégration avec les plateformes existantes. Cela réduit ainsi les frictions entre les équipes de développement.

ConfidIA se distingue par son tableau de bord personnalisable. Cela assure une gestion centralisée et optimisée de la documentation. Cette approche garantit que la documentation est toujours à jour et accessible aux nouveaux membres d’une équipe. Selon DS For DS, cette solution permet aux entreprises d’économiser jusqu’à 25 % du temps dédié à la documentation. Les coûts sont réduits et la productivité augmentée.

DS For DS place l’éthique au cœur de ses priorités. Consciente des défis liés à l’intelligence artificielle, la startup intègre des principes rigoureux de confidentialité et de transparence dans ConfidIA. Avec la centralisation des informations de manière responsable, l’outil assure une utilisation contrôlée des données et une communication fluide entre les équipes techniques. Cette approche reflète les valeurs fondamentales de l’entreprise, qui vise à rendre l’IA accessible et bénéfique pour tous.

Présence au salon Be 5.0 et perspectives futures

Les 26 et 27 novembre prochains, DS For DS sera présente au salon Be 5.0 Industries du Futur, organisé à Mulhouse par Parc Expo. Sur le stand M-14, les visiteurs pourront découvrir ConfidIA et ses nouvelles fonctionnalités. L’entreprise participera également à une conférence sur la gouvernance de l’intelligence artificielle. Cette participation montre son implication dans les débats éthiques actuels.

Soutenue par plusieurs réseaux comme la Technopole de l’Aube et Réseau Entreprendre Champagne-Ardenne, DS For DS s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire de six experts. Ces talents travaillent sur des projets. Cela va du machine learning au développement en ReactJS et PHP. Cela fait de ConfidIA un outil puissant et flexible. ConfidIA illustre la volonté de DS For DS d’innover et de respecter des principes éthiques forts. je pense que la startup ambitionne de redéfinir les pratiques de documentation dans les métiers techniques.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.