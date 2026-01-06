Sony et Honda préparent un SUV révolutionnaire… et ils n’ont même pas livré le premier modèle

Avez-vous déjà vu un SUV signé Sony et Honda sur la route ? Non, évidemment. Et pour cause, le premier modèle Afeela n’a même pas encore été livré. Pourtant, le duo nippon planche sur un SUV électrique censé incarner la suite de l’aventure.

Chaque année, au CES de Las Vegas, Afeela refait surface. Un concept ici, une promesse là, puis plus rien jusqu’à l’année suivante. En 2026, le rituel se répète, mais avec quelques annonces concrètes en bonus.

L’une d’elles a particulièrement retenu l’attention. Elle concerne les premières livraisons de l’Afeela 1 sont enfin prévues pour fin 2026. Exclusivement en Californie dans un premier temps. Puis l’Arizona suivra en 2027, avant le Japon la même année. Mais pendant que la marque tente de rassurer sur son calendrier, elle ouvre déjà un autre dossier.

Breaking News:



Sony Honda Mobility announces AFFELA 2026 prototype at CES



Deliveries start in 2028, no features announced. What’s everyone thoughts on it?



I personally think it doesn’t have enough LiDAR units & that the AFEELA 1 is much prettier in person pic.twitter.com/zCGyk6V1fM — David Moss (@DavidMoss) January 6, 2026

Le concept de SUV Afeela de Sony Honda Mobility

C’est l’autre annonce qui a fait lever quelques sourcils au CES 2026. Sony Honda Mobility a présenté un concept de SUV Afeela. Il sera plus haut, plus familial et plus en phase avec les tendances actuelles.

L’idée n’a rien d’étonnant étant donné que le marché s’est largement déplacé vers les SUV électriques. Ces derniers restent jugés plus pratiques et plus faciles à vendre que les grandes berlines.

Mais le problème, c’est qu’à ce stade, ce projet reste encore une intention. Sony Honda Mobility n’a toujours pas choisi de nom officiel pour le SUV. La marque n’évoque pas l’autonomie. Elle ne précise ni la puissance ni le prix.

Même l’horizon 2028 évoqué reste flou, sans engagement ferme. Afeela parle déjà de son deuxième modèle alors que le premier n’a toujours pas pris la route.

Certes, le prototype exposé se rapproche fortement du modèle de série de l’Afeela 1. Preuve que la pré-production est bien lancée dans l’usine de l’Ohio. Mais l’effet d’annonce laisse une impression étrange. Celle d’un projet qui se disperse avant d’avoir prouvé quoi que ce soit.

Ce sera tout de même un défi

Le vrai défi d’Afeela n’est pas tant le lancement que le positionnement. La marque débarque sur le segment des grandes berlines électriques premium. Un marché étroit, déjà sous pression, où même Tesla et Lucid peinent à faire du volume. Or, sans volumes, pas de rentabilité. Certes, la Lucid Air a franchi les 10 000 ventes en 2025 aux États-Unis. Mais cela reste l’exception, pas la règle.

Le futur SUV de Sony et Honda pourrait se situer dans la même gamme de prix que l’Afeela 1. Ceci s’annonce autour de 90 000 $ en entrée de gamme et jusqu’à environ 103 000 $ pour la version la plus équipée.

À ce niveau de prix, les écrans géants et les gadgets ne suffisent plus. Les acheteurs attendent de l’autonomie, de l’efficience, une recharge rapide et une fiabilité industrielle sans faille. Or, sur ces points essentiels, Afeela reste étonnamment silencieuse.

Sony Honda's Afeela car will have Astro Bot and Gran Turismo themes (custom wallpapers and emotor sounds), as well as wallpapers featuring several other PlayStation titles.



Afeela will also have PS Remote Play integration, accessible with a DualSense controller and a good… pic.twitter.com/N2GTLE2FcZ — Wario64 (@Wario64) January 6, 2026

Oui, il sera possible de jouer à la PlayStation dans l’Afeela 1. C’est inédit et c’est fun. Mais est-ce vraiment un argument décisif pour justifier une facture à cinq chiffres ? Pas sûr, en dehors d’un public très niche de passionnés de gaming.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.