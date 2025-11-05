Stratégie marketing : pourquoi remplacer les influenceurs par des communautés

Pendant des années, les marques ont payé des célébrités pour vanter leurs produits. Des acteurs aux mannequins, en passant par les influenceurs. On appelle cela marketing d’influence. Il a dominé les années 2010.

Chaque produit devait être présenté par une star d’Instagram ou un YouTubeur à succès. Et ça a bien fonctionné, jusqu’à ce que les consommateurs se lassent de ces messages trop parfaits.

Les influenceurs ont-ils perdu leur couronne dans le marketing ?

Eh bien, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 86 % des Américains estiment que la transparence d’une entreprise compte plus que tout. Il faut donc croire que les consommateurs ne veulent désormais croire que ceux qui leur ressemblent.

Les marques en ont pris conscience. Et dorénavant, elles utilisent leurs clients comme ambassadeurs naturels. Le témoignage d’un utilisateur satisfait a plus de poids qu’une photo de célébrité en soirée. Et ce changement a tout bouleversé dans la manière dont les marques construisent leur image.

Les nano-influenceurs, ceux avec quelques milliers d’abonnés, sont ceux qui obtiennent les meilleurs résultats. Leur taux d’engagement dépasse 2,5 %, loin devant les méga-stars d’Internet.

Pourquoi ? Parce qu’ils parlent comme leurs abonnés, pas comme des publicitaires. Ils créent une proximité que les grandes figures du web ont perdue. Les marques y gagnent : plus d’authenticité, plus d’efficacité et surtout moins de dépenses.

L’époque du “plus on a d’abonnés, mieux c’est” touche à sa fin !

Aujourd’hui, il ne suffit plus de montrer un produit. Il faut fédérer un groupe, créer un lien. Vous pouvez aussi oublier les likes et les commentaires. Ce qu’il faut, c’est des vrais échanges, des discussions, une appartenance.

Les groupes privés, les lives et les chaînes de diffusion sur Facebook, Instagram ou TikTok sont le secret. Ces espaces sont des lieux d’écoute, et d’interaction. Les consommateurs parlent entre eux

Ils s’y sentent entendus et impliqués. Les marques y trouvent des retours précieux pour adapter leurs offres. Et qui écoute et répond à sa communauté, gagne naturellement leur confiance.

D’ailleurs, le contenu généré par ces utilisateurs est un outil puissant. Ces posts spontanés, souvent sincères, humanisent les marques et les rendent plus crédibles. Une simple vidéo de client satisfait peut faire plus d’effet qu’une campagne millimétrée.

