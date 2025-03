De l’apprentissage du code à l’assurance auto : Ornikar peut-elle devenir un géant de la mobilité ?

Fondée en 2013, la start-up Ornikar s’est imposée en quelques années comme un acteur majeur dans le secteur de l’apprentissage de la conduite. Son modèle, entièrement numérique, a révolutionné la formation au permis en réduisant significativement les coûts pour les candidats.

Ornikar, leader du marché français du Code de la route

Concrètement, Ornikar propose des exercices en ligne sur le code de la route, des leçons de conduite à la carte et un coaching individuel. L’offre rencontre un franc succès : l’entreprise détient 40 % du marché français de l’examen du code de la route.

Forte de cette dynamique, Ornikar a franchi le cap symbolique des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024. Depuis sa création il y a plus de dix ans, pas moins de 4,5 millions de clients ont déjà utilisé ses services. Plus de 700 000 clients actifs par an depuis 2023. L’objectif de l’entreprise est de doubler ce chiffre pour atteindre plus de 1 400 000 clients actifs par an d’ici 2026.

Au regard de ces résultats, Ornikar étend désormais son offre au-delà de l’apprentissage du permis de conduire. L’entreprise s’est positionné sur le créneau de l’assurance automobile et de l’assurance habitation. L’entreprise s’est positionnée sur les marchés de l’assurance automobile et de l’assurance habitation. Un partenariat noué avec la start-up Acheel, spécialisée dans l’assurance en ligne, lui permet de simplifier les démarches d’assurance pour les jeunes conducteurs, sa cible prioritaire.

Ornikar développe également une activité B2B avec les entreprises. Elle propose des formations sur mesure en matière de sécurité routière et d’éco-conduite. Ce marché, estimé à 2 milliards d’euros, représente un fort potentiel de croissance.

Le parcours d’Ornikar n’a cependant pas été un long fleuve tranquille, loin s’en faut. Dès ses débuts, la société s’est heurtée à la vive résistance des auto-écoles traditionnelles. Ces derniers voyaient en effet dans son modèle économique une menace directe pour leur activité. Les confrontations ont conduit à plusieurs procès qui, au final, ont renforcé sa position sur le marché.

Un forfait permis à 729 euros

Le forfait permis de conduire Ornikar est proposé à seulement 729 euros. Ce tarif inclut l’accès à la plateforme en ligne de préparation au code, 20 heures de conduite et les frais d’examen. En comparaison, les auto-écoles traditionnelles facturent en moyenne 1 155 euros, soit près de 430 euros de plus.

La préparation se fait par des leçons interactives et des exercices ludiques. Vous pouvez ensuite réserver une leçon de conduite à votre convenance, entre 7h et 23h, avec le moniteur de votre choix parmi un réseau de 900 enseignants agréés BEPECASER.

Ces derniers utilisent des véhicules équipés d’une double commande, conformes au cahier des charges de l’examen.

La flexibilité constitue l’atout majeur d’Ornikar : choix des plages horaires, du formateur, mais aussi du type de boîte de vitesse – manuelle ou automatique. Un réel avantage pour les publics ayant des emplois du temps serrés, comme les étudiants et les travailleurs. Néanmoins, on notera l’offre de boîte automatique n’est accessible que dans certaines zones géographiques.

Un autre inconvénient est que les étudiants d’Ornikar ne peuvent pas bénéficier des aides publiques telles que le RSA ou Pôle Emploi. Ils doivent également s’inscrire eux-mêmes aux examens théoriques et pratiques. Il s’agit là d’une barrière à l’entrée pour les populations les moins autonomes. Ces dernières constituent pourtant une cible importante pour l’entreprise.

Ornikar Assurance : des contrats accessibles dès 9 euros par mois

Lancée en 2020, Ornikar Assurance propose des contrats d’assurance automobile modulables et abordables, à partir de 9 euros par mois. Cette offre vise à fidéliser et monétiser sa large base de clients formés au permis de conduire via la plateforme Ornikar. En 2024, l’assurance représente 20% du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

Parmi les garanties proposées figurent l’assistance juridique, le dépannage routier et l’accompagnement psychologique en cas d’accident. Des services rassurants pour les conducteurs débutants, cœur de cible d’Ornikar. « Nous connaissons déjà nos clients », souligne Frédéric Artru, directeur tarification chez Ornikar.

Ce sont les données collectées au cours de la formation au permis qui permettent de personnaliser les polices d’assurance Ornikar.

L’offre digitale vient enrichir cette personnalisation des contrats : suivi des sinistres en ligne, diagnostics à distance par vidéo, etc. Ornikar mise sur l’autonomie des assurés tout en conservant un service client réactif.

Bien qu’encore jeune, Ornikar Assurance s’appuie sur des partenaires reconnus afin de garantir une protection fiable. Wakam pour la couverture des risques. Mondial Assistance pour les services. La start-up vise 100 000 assurés en 2025, un objectif réaliste au vu de son vivier de clients.

Le positionnement stratégique d’Ornikar, alliant formation et assurance auto, reste par ailleurs un atout différenciant sur le moyen et long terme.

Capitaliser sur l’expertise pédagogique pour conquérir le marché B2B

Fort de son expertise dans la formation au permis de conduire, Ornikar se diversifie en déployant une gamme de programmes à destination des entreprises : sécurité routière, gestion de flottes automobiles, éco-conduite. L’objectif est double : réduire les risques d’accidents et l’empreinte carbone des déplacements professionnels. Ces modules ciblent à la fois les collaborateurs amenés à conduire pour leur travail et les gestionnaires de parcs automobiles.

Il s’agit d’un positionnement stratégique face aux enjeux grandissants de RSE auxquels font face les entreprises. Les formations proposées incluent des analyses personnalisées du style de conduite et des ateliers pratiques. De quoi optimiser les coûts liés à la flotte de véhicules tout en renforçant l’image « verte » des entreprises partenaires.

Pour accélérer son développement sur le marché B2B, Ornikar compte capitaliser sur son savoir-faire pédagogique déjà éprouvé. Les moniteurs d’auto-école partenaires interviennent ainsi désormais également en entreprise, élargissant ainsi le périmètre de leurs services au-delà des particuliers.

En 2025, le marché B2B constitue un axe de développement prioritaire. En ciblant les grands comptes, Ornikar entend diversifier ses sources de revenus et renforcer son positionnement global sur le marché de la mobilité. L’entreprise envisage également de concevoir une offre d’assurance dédiée aux flottes professionnelles.

Pour s’imposer face aux acteurs historiques, Ornikar mise sur sa capacité d’innovation digitale et des tarifs compétitifs permises par sa structure lean. La pertinence d’un déploiement à grande échelle sur ce créneau du B2B reste cependant encore à prouver dans les années à venir.

Dupliquer un modèle gagnant à l’international

Fort de son leadership sur le marché français de la formation au permis de conduire, Ornikar a initié son expansion à l’international. La start-up a ainsi lancé au début des années 2020 sa filiale Onroad en Espagne, avec l’ambition d’y dupliquer le succès de son modèle alliant digitalisation et tarifs abordables.

Cette stratégie de croissance externe repose sur une connaissance approfondie des spécificités locales et des partenariats ciblés avec des acteurs implantés. En Espagne, le secteur reste dominé par les auto-écoles traditionnelles. Ornikar mise donc sur ses atouts différenciants – plateforme en ligne, transparence des prix, flexibilité – pour conquérir des parts de marché.

L’enjeu principal réside dans l’adaptation des contenus pédagogiques et des parcours de formation aux réglementations en vigueur, et ce sans impacter la compétitivité des tarifs. À plus long terme, Ornikar envisage de s’exporter dans d’autres pays européens.

Néanmoins, la concurrence avec les acteurs historiques nationaux et la complexité des cadres administratifs demeurent des obstacles de taille. Par ailleurs, si l’offre auto-école franchit les frontières, l’assurance reste à ce stade centrée sur le territoire français. Un décalage qui pourrait nuire à la cohérence globale de la stratégie de diversification du groupe.

Les défis à relever : innovation, différenciation et amélioration de l’expérience client

Bien que proposant des tarifs attractifs, Ornikar fait face à des critiques croissantes concernant la qualité de son service client. Les délais de réponse jugés trop longs, le manque de disponibilité des équipes ou encore les difficultés à joindre un interlocuteur nuisent à l’expérience client globale. De nombreux commentaires négatifs circulent ainsi sur les réseaux sociaux, ce qui nuit à l’image de l’entreprise.

Par ailleurs, les taux de réussite mis en avant (90% de réussite au code de la route) datent de 2016 et mériteraient d’être actualisés. Ce manque de transparence interroge quant à l’évolution récente des performances. Des indicateurs de réussite aux examens régulièrement mis à jour seraient essentiels pour rassurer de nouveaux clients face à une offre encore perçue comme « low-cost ».

Sur le plan économique, après avoir levé pas moins de 145 millions d’euros depuis 2015 auprès d’investisseurs prestigieux, la start-up doit désormais dégager des profits et faire ses preuves sur le long terme. La pression grandissante des investisseurs pour rentabiliser leurs investissements initiaux pourrait influer sur certaines orientations stratégiques à court-terme.

Son modèle fondé sur des marges réduites semble fragile face aux fluctuations du marché et à la concurrence croissante. En effet, sur le créneau de l’assurance auto, Ornikar affronte des acteurs établis et puissants tels qu’Allianz, Axa ou Direct Assurance. Sa pérennité dépendra donc de sa capacité à innover et à se différencier pour préserver son avantage concurrentiel.

Pour assurer la viabilité de son modèle économique sur le long terme face à ces défis, Ornikar doit générer des bénéfices tout en conservant sa capacité d’innovation. Surtout, elle gagnerait à renforcer la qualité de son service aux clients.

