Switch 2 en promo : la console Nintendo chute à 411 € (–98 €) chez AliExpress

On ne présente plus la Nintendo Switch 2 tant la console portable de Nintendo s’est imposée comme une référence depuis sa sortie en 2025. Ce qui change aujourd’hui, c’est son prix. À l’occasion du Choice Day, AliExpress frappe fort avec une réduction rare, aussi bien sur la console seule que sur le pack avec Mario Kart World. Attention, les stocks sont limités et l’offre ne restera pas longtemps en ligne.

Pour son Choice Day de février, AliExpress aligne une série de remises premium sur des produits très demandés. Parmi les meilleurs deals du moment, on retrouve la Switch 2 en pack avec Mario Kart World à 429 € au lieu de 509 €, grâce au code FRCD55 ou CDFR55. Si vous préférez la console seule, la Nintendo Switch 2 tombe à seulement 411 €, toujours avec le même code. L’opération se termine officiellement le 7 février, mais avec le succès de la console au moindre rabais, une rupture de stock avant cette date est plus que probable.

La Nintendo Switch 2, une valeur sûre du gaming moderne

Sortie en juin 2025, la Switch 2 reprend la formule gagnante de Nintendo : une console hybride capable de passer du mode portable au mode salon en quelques secondes. Compacte (116 × 272 × 13,9 mm) et légère avec ses 534 g, elle reste agréable à utiliser même lors de longues sessions de jeu, que ce soit dans le canapé ou en déplacement.

La grande évolution vient de l’écran. La Switch 2 embarque désormais une dalle LCD tactile de 7,9 pouces en Full HD (1920 × 1080 px). Son taux de rafraîchissement peut atteindre jusqu’à 120 Hz, compatible HDR10 et VRR. Ainsi, elle propose une image plus fluide, plus nette et plus immersive, aussi bien en mode portable que sur table. Bien entendu, la console reste rétrocompatible avec les jeux de la première Switch.

Plus puissante, plus fluide, plus complète

Côté expérience utilisateur, Nintendo a peaufiné sa copie. Les Joy-Con 2 profitent d’une fixation magnétique et de capteurs améliorés, capables même de servir de souris dans certains jeux. La console intègre un micro, des haut-parleurs stéréo convaincants et une batterie de 5 220 mAh, offrant entre 2 et 6,5 heures d’autonomie selon l’usage.

En mode TV, la Switch 2 peut afficher une résolution jusqu’en 4K à 60 fps, avec la prise en charge du 120 fps en 1080p ou 1440p. Le tout est soutenu par un processeur NVIDIA personnalisé (architecture Ampere), 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, extensible via microSD. Ajoutez à cela le DLSS, le Wi-Fi 6 et l’audio PCM 5.1, et vous obtenez une console prête pour les jeux les plus exigeants.

Une offre rassurante et difficile à ignorer

Avec AliExpress, la Switch 2 est livrée rapidement depuis l’Europe, TVA incluse, avec livraison gratuite, garantie constructeur Nintendo de 2 ans, retour sous 15 jours et même le paiement en 4 fois sans frais via PayPal. À ce tarif, la Nintendo Switch 2 est clairement une excellente affaire pour les joueurs nomades comme pour le jeu sur grand écran. Les stocks étant limités, mieux vaut ne pas attendre pour profiter de l’offre sur AliExpress.

