TCL rafle plusieurs distinctions majeures au CES 2025

Au CES 2025 à Las Vegas, TCL a confirmé son statut de leader technologique. La marque a reçu de multiples distinctions pour ses innovations, des téléviseurs aux solutions intelligentes pour la maison.

Plusieurs innovations saluées au CES 2025

TCL, acteur majeur de l’électronique grand public, s’est distingué par de nombreuses récompenses au CES 2025. Parmi elles, le smartphone TCL 50 PRO NXTPAPER 5G, honoré par le prix de l’innovation dans la catégorie Appareils mobiles, accessoires et applications. Cette reconnaissance met en lumière l’engagement de la marque à développer des solutions à la pointe de la technologie.

Parmi les produits primés, le téléviseur Premium QD-Mini LED TV X11K a reçu le « Mini LED Display Technology Innovation Award ». Ce modèle se distingue par une clarté et une profondeur d’image inégalées. Le climatiseur TCL FreshIN, quant à lui, a remporté le « Smart Fresh Air Technology Innovation Award », grâce à ses technologies avancées en matière d’air frais et à son efficacité énergétique optimisée par l’IA.

Le lave-linge TCL Super Drum s’est vu attribuer le « Clean Technology Innovation Gold Award », une reconnaissance de son innovation dans le domaine des technologies de nettoyage. Ces récompenses illustrent la diversité des compétences de TCL. Elles couvrent des secteurs variés. Cela va des équipements audiovisuels aux solutions domestiques intelligentes.

Une croissance internationale confirmée

Les distinctions reçues par TCL vont au-delà des produits individuels. La marque figure parmi les « 2024-2025 CE Brands Top 10 » et les « 2024-2025 Global TV Brands Top 10 ». Tout cela souligne son leadership mondial. La veille du CES, TCL a également reçu le « Circana Consumer Electronics Performance Award 2025 » pour avoir enregistré la plus forte croissance de part de marché des téléviseurs en Amérique du Nord. Bill Jiang, vice-président de TCL Industries, a accepté les prix au nom de l’entreprise. Il a déclaré que ces récompenses « confirment l’impact de notre stratégie d’innovation et notre engagement envers les consommateurs du monde entier ».

TCL, un acteur incontournable de l’innovation

Les distinctions obtenues au CES 2025 illustrent l’ambition de TCL de repousser les limites technologiques. Les lunettes RayNeo AR Glasses, les serrures intelligentes et le routeur mobile RedCap 5G de TCL ont également été salués par des prix « Best of CES 2025 ». Cette diversité témoigne de la capacité de la marque à répondre aux attentes des consommateurs dans des domaines variés. Avec une présence renforcée sur le marché international, TCL continue de s’imposer comme un leader dans le secteur de l’électronique grand public. Le CES 2025 confirme cette dynamique. Il place TCL au premier plan des innovations technologiques.

