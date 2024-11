Pictory transforme des scripts textuels en vidéos engageantes en quelques clics seulement, et ce, sans nécessité la moindre expérience en montage. Mais est-ce que les rendus sont de bonne qualité ? Peut-il répondre à vos besoins ? Vous vous posez aussi ces questions ? Vous êtes au bon endroit. Nous allons passer au crible cet outil pour évaluer ses performances.

De nos jours, les vidéos sont devenues incontournables pour capter l’attention des internautes. Mais comment produire des contenus multimédia de qualité rapidement, sans avoir à maîtriser des compétences techniques avancées ? C’est là qu’interviennent les générateurs de vidéos basés sur l’intelligence artificielle. Ils offrent une solution simple et efficace pour répondre à cette demande croissante. Parmi ces outils, Pictory se distingue par sa gamme étendue de fonctionnalités telles que l’édition de vidéos via le texte, la génération automatique de sous-titres, etc. La question qui se pose est : est-il vraiment performant ? Nous allons analyser en détail les capacités de Pictory, en évaluant ses avantages, ses limites, et son efficacité pour savoir s’il tient réellement ses promesses.

Caractéristiques techniques

Fonctionnalités principales : conversion de textes en vidéo, édition vidéo via le texte, création de clips courts, ajout automatique de sous-titres, personnalisation et branding, bibliothèque de médias

: conversion de textes en vidéo, édition vidéo via le texte, création de clips courts, ajout automatique de sous-titres, personnalisation et branding, bibliothèque de médias Tarification : starter, professional, teams, enterprise

: starter, professional, teams, enterprise Cible : créateurs de contenu, marketeurs, éducateurs, entreprises, etc.

: créateurs de contenu, marketeurs, éducateurs, entreprises, etc. Support : e-mail, téléphone

A propos de Pictory

Pictory est une plateforme de création et d’édition de vidéos basée sur l’intelligence artificielle fondée par Pete Bennett et ses coéquipiers en 2019. Elle a pour objectif de simplifier la production de contenus multimédia, permettant aux utilisateurs de transformer du texte en contenu visuel attrayant sans nécessité de compétences en montage ou en design. La plateforme s’adresse principalement aux créateurs de contenu, marketeurs, entrepreneurs et entreprises cherchant à optimiser leur présence en ligne grâce à des vidéos percutantes. Pictory est connu pour sa facilité d’utilisation alliée à des fonctionnalités puissantes.

Méthodologie adoptée pour faire le test

Pour évaluer Pictory, nous avons adopté une méthodologie rigoureuse centrée sur l’expérience utilisateur et les performances techniques, en simulant des scénarios réels de création vidéo. Nous avons d’abord testé la conversion de texte en vidéo avec nos propres articles et scripts. Dans ce contexte, notre équipe a analysé la pertinence des visuels générés par l’IA et évalué les options de personnalisation pour le branding.

Nous avons ensuite expérimenté l’édition de vidéos via le texte, en utilisant des webinaires enregistrés. La précision des transcriptions automatiques et la facilité d’édition ont été nos principaux points d’observation. Pour tester la création de clips courts, nous avons comparé les extraits générés automatiquement par Pictory à ceux que nous aurions montés manuellement, vérifiant si l’IA captait les moments clés.

Concernant l’ajout automatique de sous-titres, nous avons évalué la rapidité, la précision, et la synchronisation, tout en personnalisant le texte pour qu’il s’adapte à notre charte graphique. Enfin, nous avons testé le service client et interagit avec la communauté pour juger de leur réactivité et du soutien global offert par Pictory, assurant une évaluation complète de la plateforme.

Quelles sont les fonctionnalités principales de Pictory ?

Conversion de texte en vidéo

Cette fonctionnalité consiste à transformer des scripts ou des articles en vidéos attrayantes. Voici les étapes que nous avons suivies pour le faire :

étape 1 : nous avons fourni l’URL d’un article à Pictory ;

nous avons fourni l’URL d’un article à Pictory ; étape 2 : l’IA analyse l’article et identifie les points clés, tels que l’amélioration de la productivité, la flexibilité des horaires et la réduction des trajets domicile-travail ;

l’IA analyse l’article et identifie les points clés, tels que l’amélioration de la productivité, la flexibilité des horaires et la réduction des trajets domicile-travail ; étape 3 : pour chaque point, Pictory crée une scène distincte et associe des visuels appropriés, comme des images de personnes travaillant à domicile ou des graphiques illustrant des gains de productivité.

pour chaque point, Pictory crée une scène distincte et associe des visuels appropriés, comme des images de personnes travaillant à domicile ou des graphiques illustrant des gains de productivité. étape 4 : nous avons personnalisé chaque scène en modifiant les visuels, en ajoutant des légendes ou en insérant une voix off pour narrer le contenu.

Edition de vidéos via le texte

Avec cette fonctionnalité de Pictory, nous n’avons plus besoin de manipuler des timelines complexes. L’outil nous donne la possibilité de modifier nos vidéos en éditant directement le texte transcrit

Dans notre test, nous avons extrait les moments clés d’un webinaire d’une heure pour créer une vidéo concise. Pour ce faire, nous avons téléchargé le contenu sur Pictory. L’IA a tout de suite transcrit l’intégralité de l’audio en texte. Pour supprimer une section indésirable, comme une digression ou un « euh » prolongé, nous avons juste sélectionné le passage textuel concerné et l’effacer.

Création de clips courts

Cette option permet de transformer des vidéos longues en extraits captivants, idéaux pour des plateformes comme Instagram, TikTok ou YouTube Shorts. Pour utiliser cette fonctionnalité, nous avons téléchargé une vidéo sur la plateforme. L’intelligence artificielle analyse le contenu et identifie les segments les plus pertinents, tels que des moments clés, des citations marquantes ou des démonstrations importantes. Nous avons par la suite sélectionné ces extraits pour créer des clips courts, chacun accompagné de sous-titres générés automatiquement. C’est crucial car 85 % des vidéos sur les réseaux sociaux sont regardées en mode silencieux.

Une fois les clips générés, Pictory offre des outils de personnalisation pour adapter chaque extrait à notre charte graphique. Nous avons ajouté notre logo, choisi des polices et des couleurs spécifiques, et même inséré des intros ou outros personnalisées. De plus, la plateforme propose une vaste bibliothèque de musiques libres de droits pour enrichir nos clips.

Ajout automatique de sous-titres

L’ajout automatique de sous-titres est une fonctionnalité phare de Pictory. En plus, il nous donne la possibilité de modifier la légende pour corriger d’éventuelles erreurs ou adapter le message. Ce n’est pas tout, nous pouvons choisir la police, la taille, la couleur et la position des sous-titres, etc. Une fois satisfait du résultat, nous pouvons exporter le rendu aux formats .srt, .vtt ou .txt pour une utilisation ultérieure.

Les tarifs de Pictory : est-ce le meilleur investissement pour vos vidéos ?

Pictory ne propose pas un plan gratuit permanent, par contre, il nous met à disposition trois essais de 10 minutes pour l’évaluer. C’est amplement suffisant pour prendre une décision par la suite. A part cela, la plateforme offre 4 plans au choix :

Le plan stater

Ce plan est idéal pour les créateurs de contenu débutants, les blogueurs ou les petites entreprises qui souhaitent explorer la création de vidéos avec un budget limité. Il coûte 19 dollars par mois pour une facturation annuelle et 25 dollars par mois si vous payez mensuellement. Cette offre inclut :

1 utilisateur.

200 minutes vidéo par mois.

Accès à 2 millions de vidéos libres de droits via Storyblocks.

1 kit de marque.

Voix standard en 7 langues.

Outils d’IA de base.

Aucune filigrane sur les vidéos.

Le plan professional

Le plan professional est adapté aux créateurs de contenu réguliers, aux marketeurs et aux petites équipes de marketing qui produisent plusieurs vidéos par mois. Il est accessible à un prix de 39 dollars par mois pour une facturation annuelle et 49 dollars par mois pour une facturation mensuelle. Les fonctionnalités proposées sont :

1 utilisateur.

600 minutes vidéo par mois.

Accès à 12 millions de vidéos via Getty Images et Storyblocks.

5 kits de marque.

Voix standard en 7 langues.

120 minutes de voix IA d’ElevenLabs en 29 langues.

Outils d’IA avancés, y compris la synthèse de vidéos longues et la synchronisation automatique des voix off téléchargées.

Le plan teams

Le plan teams est taillé pour les équipes de collaboration. Il peut s’agir des agences de marketing, des services de communication ou des départements vidéo en entreprise. Il coûte 119 dollars par mois, mais vous pouvez bénéficier d’une réduction de 24 % avec un abonnement annuel.

En souscrivant à cette offre, vous aurez droit à :

3 utilisateurs ou plus.

1 800 minutes vidéo par mois.

Accès à 12 millions de vidéos via Getty Images et Storyblocks.

10 kits de marque.

Voix standard en 7 langues.

240 minutes de voix IA d’ElevenLabs en 29 langues.

Espace de travail collaboratif pour partager des ressources et travailler sur des projets communs.

Intégration API pour automatiser la création vidéo.

Le plan enterprise

Il est conçu pour les grandes entreprises, les marques internationales et les organisations qui ont des besoins spécifiques en termes de création vidéo. Ce plan inclut des fonctionnalités haut de gamme comme :

5 utilisateurs ou plus.

Minutes vidéo personnalisées.

Accès à 12 millions de vidéos via Getty Images et Storyblocks.

Kits de marque illimités.

Voix standard en 7 langues.

Minutes de voix IA d’ElevenLabs personnalisées en 29 langues.

Gestionnaire de succès dédié.

Consultation vidéo.

Support prioritaire.

Pictory Pour transformer vos textes en vidéos percutantes Voir l’offre Verdict Après avoir testé Pictory, nous avons été impressionnés par sa simplicité et son efficacité. L’interface intuitive nous a permis de créer des vidéos professionnelles en un rien de temps, même sans expérience en montage. La bibliothèque de médias s’est révélée riche et variée, et les fonctionnalités d’IA, comme l’ajout automatique de sous-titres, ont été fluides. Grâce à un service client réactif et une communauté dynamique, notre expérience globale a été très positive. On aime Interface conviviale

Service client réactif On aime moins Bug en cas de connexion instable

