Seedance 2.0 : Disney et Netflix unis face à l’IA chinoise pour sauver le cinéma

Voilà encore qu’Hollywood se montre très possessif de ses œuvres. Disney et Netflix passent à l’attaque de Seedance 2.0, bien décidés à stopper ce qu’ils jugent être un piratage industriel dopé à l’IA.

Cela fait quelques semaines que Seedance 2.0 expose ses talents dans la création de vidéos ultra réalistes. Les internautes s’amusent, mais l’industrie cinématographique, elle, s’inquiète sérieusement. Comme souvent, Hollywood réagit vite. Disney a déjà envoyé une mise en demeure à ByteDance début février. Désormais, Netflix suit la même voie et menace de poursuites judiciaires immédiates pour stopper l’utilisation non autorisée de ses franchises. La situation s’annonce tendue.

Pourquoi Netflix et Disney s’attaquent à Seedance 2.0 ?

Selon Euronews, Disney a déjà dégainé le premier. Paramount et Warner Bros ont aussi mis ByteDance en demeure. Puis Netflix rejoint cette coalition déterminée à défendre ses licences.

En effet, Le 17 février 2026, Netflix a envoyé une lettre incendiaire à ByteDance. La plateforme accuse le géant chinois d’avoir utilisé ses licences phares sans autorisation.

Mais pourquoi Netflix et Disney ont peur de Seedance 2.0 ? Parce que cette IA vidéo développée par ByteDance peut générer des séquences cinématographiques complètes à partir de simples instructions. Elle transforme un prompt ou une image en scènes cohérentes, avec mise en scène, dialogues et montage intégrés.

Seedance 2.0 est comme une sorte de mini studio virtuel capable de produire en quelques secondes ce que des équipes humaines peaufinent pendant des années. Normal que Netflix a dû agir parce que son équipe a travaillé dur pour pouvoir créer ces personnages

Un réalisme bluffant

Ce qui inquiète surtout, c’est le réalisme des créations. Seedance 2.0 recrée des personnages, des décors et des styles visuels entiers à partir de quelques mots. Les vidéos déjà visibles sur X parlent d’elles-mêmes.

On y trouve Tom Cruise et Brad Pitt se battent sur un toit avec des dialogues inspirés de l’affaire Epstein. Il y a aussi l’apparition des personnages Marvel, Star Wars, Stranger Things et Arcane.

Seedance 2.0 génère même des vidéos en 1080p avec synchronisation labiale. Mais aussi avec des ambiances sonores et montage multi-plans quasi automatiques.Sa force réside dans sa logique multimodale.

L’IA analyse les références fournies pour reproduire la composition, les mouvements, les effets spéciaux ou le ton sonore d’une scène. Cela tout en gardant une cohérence narrative entre les plans.

C’est une prouesse technologique, mais aussi un cauchemar pour les détenteurs de droits, qui voient leurs univers recréés en quelques secondes, sans contrôle ni validation préalable.

Netflix impose un ultimatum à ByteDance

Netflix exige la suppression de toutes les vidéos générées par Seedance 2.0 à partir de ses contenus. Bridgerton en est un exemple frappant. Des scènes de bal masqué, robes emblématiques comme la Dame en argent de Sophie Baek, circulent en ligne. ByteDance a même promu ces vidéos sur ses comptes officiels.

Pour Stranger Things, Seedance reproduit des personnages et monstres emblématiques. Le Démogorgon, entre autres, est détourné sans permission. Kpop Demon Hunters et Squid Game subissent le même sort. Les décors, styles et designs sont copiés, ce qui viole la propriété intellectuelle de Netflix de manière directe et indirecte.

De ce fait, Netflix impose un ultimatum strict à ByteDance. Elle donne au producteur trois jours pour se conforme. L’IA doit être limitée par des garde-fous techniques. Les contenus déjà générés doivent disparaître, et un rapport détaillé doit lister chaque cas de violation.

L’accès à l’outil sera révoqué pour tous les partenaires ou utilisateurs exploitant ces licences. Le but est de stopper le pillage organisé avant qu’il ne devienne incontrôlable.

Mindy LeMoine, directrice du contentieux chez Netflix, décrit Seedance comme « un moteur de piratage à grande vitesse ». Selon elle, ByteDance réduit les œuvres protégées à de simples images libres de droits. Netflix ne restera pas les bras croisés.

Bytedance face à un pari stratégique décisif

Pour ByteDance, l’enjeu est colossal et dépasse largement Seedance 2.0. Le groupe joue sa crédibilité dans la course mondiale à l’IA générative vidéo. Si l’outil s’impose malgré les critiques d’Hollywood, ByteDance pourrait prendre une place majeure dans la création audiovisuelle automatisée. L’entreprise pourrait ainsi concurrencer directement les studios traditionnels.

Mais le risque juridique est tout aussi stratégique. Une condamnation ou un accord contraignant obligerait ByteDance à filtrer drastiquement les contenus générés. Ce qui limite l’attrait créatif de son IA.

Or, la force de Seedance 2.0 repose justement sur sa liberté à recréer styles, personnages et ambiances visuelles populaires. Restreindre ces capacités pourrait donc freiner son adoption par les créateurs et les plateformes partenaires.

Alors, comment Seedance 2.0 évoluera-t-il sous pression légale de Netflix et des autres studios? ByteDance promet de renforcer la protection de la propriété intellectuelle. On verra si le producteur suivra l’ultimatum imposé.

