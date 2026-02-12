Le créateur de TikTok lance l’IA qui crée des vidéos à partir de texte, image ou audio

Transformer une idée en vidéo prête à buzzer en toute facilité ? C’est le but de ByteDance, la maison mère de TikTok, en créant une IA qui promet des clips plus fidèles aux consignes et plus crédibles visuellement.

Le créateur de TikTok rejoint lui aussi la grande course à l’IA. Et il ne s’agit pas simplement de suivre une tendance passagère. ByteDance avance avec pour objectif d’intégrer cette innovation au cœur même de la création vidéo. Avec son nouveau modèle, le groupe ne se contente plus d’héberger des contenus viraux. Il veut désormais les générer, en combinant texte, images et audio dans un seul moteur.

L’IA de TikTok vise une nouvelle ère de génération vidéo

Selon Evrim Ağacı Le modèle d’IA qu’utilise la maison mère de TikTok s’appelle Seedance 2.0. ByteDance le présente comme un bond en avant. La promesse est de suivre les instructions avec une précision accrue.

Le modèle accepte des prompts combinant texte, images, vidéos et sons. Il y a pas mal d’IA vidéo qui peuvent faire ça, vous vous dites peut-être. Pourtant, avec Seedance 2.0, l’utilisateur peut affiner sa demande avec jusqu’à neuf images, trois clips vidéo et trois extraits audio. C’est énorme, n’est-ce pas ?

Une telle approche multimodale vise à produire des scènes plus cohérentes. La société affirme aussi améliorer la gestion des scènes complexes.

Plusieurs sujets peuvent ainsi évoluer simultanément à l’écran. Et les consignes détaillées restent respectées. C’est un point important pour les créateurs exigeants.

Des mouvements et des effets maîtrisés

15 secondes. C’est la longueur de la vidéo que l’on pourra produire avec Seedance 2.0. Et cela avec audio intégré. C’est peut-être court pour certains. Mais The Verge insiste sur le fait qu’il ne s’agit d’un simple assemblage visuel.

Le modèle prend en compte les mouvements de caméra, les effets visuels et la dynamique des personnages. L’IA du créateur de TikTok s’appuie également sur des storyboards textuels.

L’utilisateur peut donc structurer une narration précise, scène par scène. Cette capacité rapproche l’outil des usages professionnels.

ByteDance soulève le respect des lois physiques. Dans une démonstration, deux patineurs artistiques enchaînent des figures synchronisées. Les sauts, rotations et réceptions sur glace restent crédibles. Le moteur calcule les trajectoires avec rigueur.

Prêt face à la concurrence

Si vous êtes du genre à vous y connaître dans le domaine d’IA vidéo, vous savez bien que la concurrence est féroce. Elles sont nombreuses à proposer de meilleurs rendus. La bataille pour la génération vidéo par IA s’intensifie depuis un an.

D’un côté, il y a Google qui a lancé Veo 3 avec des clips intégrant le son. D’un autre, OpenAI a déployé Sora 2 et une application dédiée. Runway revendique aussi une précision inédite avec sa dernière version. Bref, chaque acteur promet un réalisme supérieur.

ByteDance entre donc sur un terrain déjà occupé. Toutefois, l’entreprise bénéficie d’un atout stratégique pour lancer son IA : TikTok. L’intégration potentielle d’un tel modèle dans un écosystème social massif pourrait accélérer l’adoption.

Il semble que l’entreprise soit prête face à la concurrence. D’autant plus qu’elle opte pour une stratégie que beaucoup n’ont pas. Le cœur de l’innovation repose en effet sur l’interprétation des instructions. ByteDance affirme que son modèle suit plus fidèlement les consignes complexes.

En plus, l’utilisateur peut ajuster chaque détail via des images de référence et des extraits sonores. Cette granularité réduit les écarts entre l’idée initiale et le résultat final. Par conséquent, les créateurs gagnent du temps en itérations.

Pour qui est Seedance 2.0 ?

Les utilisateurs n’ont pas attendu. Certains partagent déjà leurs créations sur les réseaux sociaux.

Une séquence montre des avatars ressemblant à Brad Pitt et Tom Cruise dans un combat cinématographique. On voit tout de suite que les mouvements restent fluides. Les angles de caméra varient avec cohérence.

Ces démonstrations alimentent naturellement l’engouement autour de Seedance 2.0. Mais pour qui sera cette IA de TikTok ? Evrim Ağacı explique qu’elle est présentée comme capable de créer des contenus pour la publicité, l’e-commerce ou la production cinématographique. Pas juste des clips courts funs. Cela élargit l’ambition business de ByteDance.

Pourtant, pour l’instant, le modèle fait l’objet d’un déploiement initial en bêta limitée sur Jimeng AI. C’est-à-dire qu’il n’est pas disponible pour tout le monde. Un groupe restreint d’utilisateurs ou de partenaires peut l’essayer avant un déploiement plus large.

Quoi qu’il en soit, avec Seedance 2.0 sur le marché, la concurrence s’annonce plus féroce que jamais. Rien ne dit que les autres géants s’arrêtent là où ils sont. Mais reste à savoir si Seedance 2.0 parviendra à avoir son public.

Sur Reddit, des données de tiers indiquent qu’après un pic initial d’inscriptions massives, l’usage quotidien de Sora d’OpenAI a fortement chuté. Ce qui suggère que beaucoup d’utilisateurs ont essayé la technologie par curiosité puis ont arrêté rapidement.

Aussi, il y a des questions autour de la transparence des données d’entraînement et des droits d’auteur. Parce qu’on le veuille ou non, ces IA vidéo peuvent reproduire des visages, des scènes ou des œuvres existantes, et personne ne sait encore exactement comment ByteDance a sélectionné ses sources ni comment gérer les contenus protégés.

