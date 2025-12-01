Vidéos générées par IA : vers une avalanche de séries TV racistes et sexistes ?

Des millions de vues, une série entièrement animée par IA, et au milieu de tout ça une propagande néonazie qui circule librement sur X.

The Will Stancil Show, c’est d’un côté l’un des premiers cartoons populaires créés grâce à Sora, l’IA vidéo d’OpenAI. Mais de l’autre, c’est une œuvre qui diffuse ouvertement des idées racistes et sexistes. La série cumule des millions de vues et génère déjà des mèmes à la chaîne.

Une série raciste et populaire créée avec l’IA

Le 28 septembre, plus d’un million d’Américains lançaient la saison 37 des Simpson. Mais à peine une semaine plus tard, une autre série animée captait encore plus de regards. Il s’agit de The Will Stancil Show.

Diffusée sur X, cette série dépassait 1,7 million de vues pour son premier épisode et cumule aujourd’hui plus de 3,5 millions. De plus, The Will Stancil Show est l’une des premières productions populaires entièrement animées grâce à Sora. Son auteure se nomme Emily Youcis.

I just RT'd all 4 episodes of The Will Stancil show so you guys can have watch parties with your friends and family this Thanksgiving! Over 25 Minutes of Animation! 🦃🥂



And Episode 5, the YUGE Christmas Special, has been written! Production will begin after Thanksgiving! 😎🎅🎄 pic.twitter.com/rymGJeEm43 — Linda (@AlfredAlfer77) November 26, 2025

Le problème, c’est que cette série n’est pas seulement provocatrice. C’est de la propagande néonazie assumée. Youcis, qui publie sous le pseudo “Linda”, diffuse depuis longtemps des positions racistes, antisémites et nationalistes blanches. Et dans The Will Stancil Show, elle utilise le vrai nom de Will Stancil, un avocat progressiste de Minneapolis, sans son accord. C’est donc à la fois une caricature malveillante, une campagne de harcèlement et un produit d’animation qui fonctionne terriblement bien.

Le vrai Stancil, lui, décrit l’expérience comme « surréaliste ». Ce qui l’inquiète le plus c’est le fait que X ne modère presque plus rien depuis l’arrivée d’Elon Musk. Alors que la plateforme aurait bloqué ce contenu auparavant. Elle lui sert aujourd’hui de rampe de lancement.

Les extrémistes n’auraient jamais pu produire ça avant

Ce que je trouve le plus perturbant, c’est que The Will Stancil Show est techniquement solide. La série n’est pas un chef-d’œuvre, mais elle est loin du bricolage habituel de l’alt-right. Gags lourds sur les communautés noires, scènes violentes, blagues choquantes, références politiques agressives… Malgré tout ça, des internautes centristes ou de gauche admettent parfois « rire malgré eux ». Et c’est exactement la stratégie. Mélanger humour absurde et haine pour rendre l’idéologie plus acceptable.

Grâce à Sora, Youcis produit donc chaque épisode pour 100 à 250 dollars. Pour info, un dessin animé classique, c’est des centaines de milliers. Ainsi, elle n’a besoin ni de studios, ni d’acteurs, ni de financement. Elle peut simplement continuer à produire, encore et encore. Et le pire, c’est que The Will Stancil Show inspire déjà des imitateurs. D’autres créateurs IA publient des parodies politiques agressives, de plus en plus proches du ton de Youcis.

Et là, je pense que les dessins animés extrémistes low-cost pourraient rivaliser avec de vraies séries. Beaucoup ne verront même pas la différence. D’autres s’en ficheront. Et certains, comme l’espère Youcis, finiront peut-être par considérer ces idées dangereuses comme “pas si graves”.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.