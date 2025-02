TikTok lance OmniHuman : l’IA qui crée des faux humains, pour remplacer les TikTokers !

Et si l’IA remplaçait les TikTokers ? ByteDance, le développeur de la célèbre application, dévoile OmniHuman : une IA capable de créer des vidéos d’humains DeepFake à partir d’une simple photo !

Avec son application TikTok, l’entreprise chinoise ByteDance a popularisé le fait de se filmer à l’aide de son téléphone pour partager de courtes vidéos avec le monde entier. C’est une habitude que beaucoup d’humains ont pris, notamment parmi les adolescents.

Toutefois, les humains en question ne seront bientôt plus nécessaires pour ce type de vidéos. Début février 2025, ByteDance vient à présent de dévoiler OmniHuman : une IA capable de générer des vidéos réalistes de personnes parlant, chantant, prenant la pose, jouant d’un instrument et bien plus encore !

En d’autres termes, cette intelligence artificielle est conçue pour créer de faux humains extrêmement réalistes. Toutefois, ses DeepFakes ne sont générés à partir de rien. Elle a besoin d’une photo en guise de modèle.

Plutôt que de devoir se filmer, les TikTokers pourront donc se contenter de se prendre une photo dans une situation et laisser l’IA se charger d’animer la scène.

Selon la page de présentation officielle, « OmniHuman surpasse largement les méthodes existantes, générant des vidéos humaines extrêmement réalistes à partir d’input à faible signal, en particulier audio ».

Elle prend en charge « les inputs d’image de n’importe quel ratio d’aspect, qu’il s’agisse de portraits, d’images de corps entiers ou de moitiés de corps, délivrant des résultats plus vivants et de meilleure qualité dans une variété de scénarios ».

Quand Albert Einstein devient TikToker

Pour le moment, cette nouvelle IA n’est pas disponible pour le grand public. Néanmoins, les chercheurs ont partagé plusieurs exemples démontrant ses capacités.

Ces échantillons présentent notamment des mouvements de mains et de corps vus sous différents angles, des personnages animés, ou encore des animaux et des personnages historiques ramenés à la vie.

Dans une vidéo en noir et blanc, Albert Einstein devient TikToker est s’exprime devant un tableau noir. Il ponctue ses phrases de gestes de la main et d’expressions faciales très subtiles.

Une IA entraînée à partir des vidéos TikTok ?

Pour entraîner OmniHuman, ByteDance a utilisé plus de 18 700 heures de données vidéo. Elles ont été combinées avec différents types d’inputs comme le texte, l’audio ou les poses physiques.

Ce n’est pas le premier outil IA permettant de générer des vidéos à partir d’une photo, mais ce qui le distingue est le volume colossal de données auquel ByteDance a pu accéder.

Si vous avez déjà posté une vidéo sur TikTok, on peut penser qu’elle fait partie de la base de données d’entraînement. Toutefois, la firme assure ne pas avoir exploité les vidéos issues de ses applications…

ByteDance entre dans la guerre des DeepFakes

Avec ce nouvel outil, ByteDance et TikTok entrent dans la course visant à créer les humains les plus réalistes en utilisant l’IA.

Ce secteur se développe à grande vitesse, avec des influenceurs virtuels présentant des produits, des fonctionnaires numériques aidant les citoyens à utiliser les services publics, ou des DeepFakes de célébrités escroquant leurs fans.

Parmi les principaux acteurs du marché, on compte OpenAI Sora, mais aussi Pika, Runway, ou encore Luma Labs Dream Machine.

Chinese ByteDance just announced OmniHuman. This AI can make a single image talk, sing, and rap expressively with gestures from audio or video input. 10 wild examples: 1. pic.twitter.com/TrT8rQa1eI — Min Choi (@minchoi) February 4, 2025

Une IA capable de générer des vidéos à partir d’une photo offre de nombreuses possibilités en perspective. Outre le divertissement sur TikTok, les plateformes de formation en ligne pourraient laisser les étudiants choisir une célébrité ou un personnage fictif pour leur dispenser les cours.

Néanmoins, on peut craindre de graves dangers. Une fausse vidéo d’un dirigeant politique déclarant la guerre à un autre pays pourrait littéralement déclencher un conflit…

A mesure que les images et vidéos générées par IA deviennent réalistes, les outils permettant de les créer sont de plus en plus utilisés et notamment par les personnes mal intentionnées.

Cependant, ByteDance promet que si l’outil est relâché auprès du grand public, des barrières de sécurité seront mises en place pour éviter ce type de dérives.

Pour en savoir plus sur OmniHuman, vous pouvez consulter le document de recherche publié sur GitHub en suivant ce lien !

Et vous, qu’en pensez-vous ? Voyez-vous un intérêt dans la création d’humains numériques, ou trouvez-vous qu’il s’agit d’une technologie malsaine ? Partagez votre avis en commentaire !

