Trop dormir est dangereux pour votre santé : ce médecin révèle les effets

Dormir trop longtemps peut nuire à votre bien-être mental et physique plus sérieusement que de manquer de sommeil. Décryptage.

Trop dormir ou pas assez, telle est la question. Pour certains, plus de huit heures de sommeil relèvent de l’exception, pour d’autres, d’une mauvaise habitude. Pourtant, beaucoup se réveillent épuisés après neuf heures dans les bras de Morphée. Pourquoi ce paradoxe ?

L’hypersomnie, un refuge face au désespoir

Un manque de sommeil nuit à la santé et un excès pose aussi problème. Le sommeil long désigne un repos supérieur à neuf heures sur 24 heures, incluant le sommeil nocturne et d’éventuelles siestes. L’adulte moyen dort entre sept et neuf heures, mais ce besoin varie selon l’âge, le mode de vie et les exigences physiques.

De nombreuses raisons expliquent ces nuits trop longues. La plus courante reste une mauvaise qualité de sommeil. Un repos insuffisant crée une sensation de fatigue, donnant l’impression d’un besoin de sommeil plus important.

Notre, souvent appelé horloge biologique, régule les phases d’éveil et de sommeil. Un horaire régulier favorise un sommeil de qualité, mais dormir plus de neuf heures complique cette stabilité. Paradoxalement, un excès de sommeil perturbe les rythmes naturels, rendant l’endormissement plus difficile. Des réveils fréquents réduisent alors la qualité du repos, aggravant la fatigue.

Des troubles comme l’apnée obstructive, le syndrome des jambes sans repos, la parasomnie ou encore l’hypersomnie perturbent la récupération. Le sommeil devient inefficace, entraînant des nuits prolongées. La santé mentale joue aussi un rôle clé, le sursommeil cache parfois une dépression. « Contrairement à l’insomnie, souvent plus visible, dormir excessivement peut être un signe de détresse psychologique », explique le Dr Leah Kaylor, psychologue clinicienne.

Quand trop dormir nuit

Le Dr Leah Kaylor met en garde contre les effets du sur-sommeil. « Même si cela semble offrir un soulagement, un excès de sommeil accentue souvent la léthargie et un manque d’énergie persistant », explique-t-elle.

Dormir trop entraîne un brouillard mental, une somnolence et, dans certains cas, des troubles de l’attention. Cette fatigue prolongée entraîne un ralentissement des réflexes et une diminution de l’efficacité cognitive. Un sommeil excessif altère aussi la concentration, la prise de décision et les temps de réaction. Cela fragilise le quotidien et peut même aggraver des troubles psychiques existants.

Un cercle vicieux s’installe. Une mauvaise santé mentale nuit au sommeil et un sommeil de mauvaise qualité aggrave les troubles psychologiques. Certaines études établissent même un lien entre le sur-sommeil et des risques accrus de maladies cardiovasculaires, de diabète, d’obésité et même de mortalité précoce. « Dormir trop signifie moins d’heures d’activité, ce qui peut influencer la prise de poids et l’IMC », ajoute le Dr Kaylor.

Un sommeil optimal repose sur un équilibre. Maintenir un horaire régulier reste essentiel. « Régularité, régularité, régularité ! Peu importe le jour, week-end ou jour férié », insiste-t-elle. Une routine nocturne favorise l’endormissement et stabilise le rythme circadien. Si l’excès de sommeil résulte d’un trouble mental, chercher de l’aide améliore la situation. Thérapie, adaptation, groupes de soutien… Autant de solutions pour briser ce cycle.

