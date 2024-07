Il dépense 100K $ pour un Tesla Cybertruck, découvrez ce que font les ratons laveurs

Même un véhicule de 100 000 dollars comme le Cybertruck n'est pas à l'abri des ratons laveurs affamés. Découvrons cette incroyable mésaventure

Un propriétaire de Tesla Cybertruck a fait part récemment d'une expérience étonnante sur le forum du Cybertruck Owners Club. Alors qu'il était en camping dans le Minnesota, il a découvert que son précieux véhicule avait été la cible des ratons laveurs. Les photos postées montrent des empreintes de pattes boueuses et des dégâts majeurs sur le couvre-tonneau du Cybertruck, supposé être ultra-robuste.

Le Cybertruck face aux ratons laveurs : les dégâts causés

Selon le plaignant, les ratons laveurs ont essayé de pénétrer dans le coffre-fort du Cybertruck, terme utilisé par Tesla pour désigner la caisse fermée du camion. Résultat ? Des trous béants et un revêtement rongé, des dégâts qui nécessitent des réparations coûteuses. Ce véhicule, vendu comme capable de survivre à des conditions extrêmes, s'est révélé vulnérable face à ces petits mammifères.

La réaction des autres propriétaires de Cybertruck

Les autres membres du forum ont réagi à cette histoire de différentes manières. Certains ont trouvé l'incident amusant, soulignant l'ironie du Cybertruck, dit indestructible, endommagé par des ratons laveurs. « Waouh, je suppose que le coffre-fort est à l'épreuve des ratons laveurs« , a commenté un internaute, ajoutant un peu de légèreté à la situation. D'autres ont exprimé leur inquiétude quant à la solidité de ce véhicule. Ainsi, ils se demandent comment ce dernier pourrait-il résister à des conditions encore plus extrêmes.

Cette situation remet vraiment en question les véritables capacités du Cybertruck de Tesla. Ce véhicule est présenté comme un engin « conçu pour n'importe quelle planète » et suffisamment robuste pour survivre même sur Mars. Pourtant, il a rencontré un certain nombre de problèmes techniques, allant des rouilles, des pédales d'accélérateur bloquées aux batteries défectueuses. Si un groupe de ratons laveurs peut causer autant de dégâts, que se passera-t-il dans des circonstances encore plus difficiles ?

Leçons tirées de cette mésaventure

Pour les amateurs de camping et les propriétaires de Cybertruck, cet incident est une leçon précieuse sur la sécurité de stockage de la nourriture en plein air. Un utilisateur du forum a résumé cette leçon en avertissant de manière humoristique : « Leçon apprise : où NE PAS stocker la nourriture en camping ». Sur Reddit, un autre internaute a plaisanté sur le fait que d'autres camions n'ont pas ce problème. Pourquoi ? Car ils ne ressemblent pas à des bennes à ordures.

Le Tesla Cybertruck, bien que technologiquement avancé et impressionnant, montre des faiblesses inattendues face à la nature. Cet incident avec les ratons laveurs nous rappelle que même les véhicules les plus sophistiqués peuvent être mis à mal par des adversaires improbables. Alors, la prochaine fois que vous partirez en camping avec votre Cybertruck, gardez bien votre nourriture à l'abri des petits voleurs à fourrure !

Que pensez-vous de cette histoire incroyable ? Avez-vous déjà vécu une situation similaire avec votre véhicule ? Partagez vos expériences en commentaire et échangez avec d'autres lecteurs sur ce sujet fascinant.

