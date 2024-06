Une puce qui rend votre CPU 100x plus puissant ?! Tout sur Flow Computing

On n'est pas dans un film de science-fiction, mais bel et bien dans la vie réelle. En effet, une entreprise high-tech affirme avoir créé une puce hyperpuissante. C'est la dernière trouvaille de Flow Computing, un des noms émergents du secteur actuellement.

Vous connaissez sûrement les mastodontes comme Intel, AMD, ou Nvidia. Ce sont les références en termes de puce high-tech. Mais un nouveau venu pourra se faire une place dans ce secteur compétitif. L'entreprise finlandaise, Flow Computing a créé une puce capable de booster la puissance de votre CPU. Oui, 100 fois plus performant que la puissance actuelle. Est-ce que vous y croyez ?

Flow Computing annonce une nouvelle ère, faites place aux SuperCPU

Avec une architecture particulière, les spécialistes de Flow Computing veulent innover dans le domaine de la high-tech. En effet, ils sont compris que les CPU n'arrivent pas à suivre l'évolution des autres composants d'une unité centrale.

« Le processeur est le maillon le plus faible de l'informatique. Il n'est pas à la hauteur de sa tâche et cela devra changer » explique Timo Valtonen, co-fondateur et PDG de Flow.

Cependant, certains processeurs sont devenus assez rapides. Mais il y a encore quelques ajustements nécessaires pour avoir une performance optimale. Les ingénieurs de Flow Computing se sont alors penchés sur le sujet.

Au lieu de se focaliser sur une tâche définie, la technologie de Flow améliore le mode de fonctionnement d'un CPU. Il y a une gestion plus précise du trafic de calcul à l'échelle de la nanoseconde. C'est une innovation considérable, car les CPU peuvent désormais effectuer plusieurs tâches à la fois. Comme les ingénieurs de Flow l'affirment, votre CPU sera 100 fois plus performant.

« Flow à l'intention de mener la révolution des SuperCPU grâce à sa nouvelle architecture radicale de Parallel Performance Unit (PPU), permettant des performances jusqu'à 100 fois supérieures à celle de n'importe quel processeur », déclare Timo Valtonen.

#REPLICA team developed a revolutionary multiprocessor framework for efficient parallel computing. Presented by Martti Forsell and Timo Valtonen at #VTTLaunchpad event today pic.twitter.com/wBJG11EVW4 — VTT (@VTTFinland) October 6, 2021

Serait-ce la nouvelle architecture de référence ?

L'architecture PPU (Parallell Performance Unit) de Flow Computing s'adapte parfaitement à la majorité des CPU actuels. Cette approche permet d'attirer plusieurs clients à travers la planète. De plus, l'avancée de l'IA va encore gonfler les profits de l'entreprise.

Smartphones, PC, data centers, ou autres. Flow prévoit des licences pour ajouter leurs innovations à ces appareils. De plus, cette solution s'avère être la moins chère du marché.

« Le PPU élimine le besoin d'une accélération GPU coûteuse (…) En même temps, tous les coprocesseurs existants tels que les Vector, NPU, et même les unités Matrix bénéficieront d'un processeur plus performant » affirme les ingénieurs de Flow Computing.

Je pense que le fait d'annoncer une innovation capable de booster plus de 100 fois la puissance d'un CPU est très audacieux. De plus, Flow Computing n'a pas encore fourni d'autres informations concernant cette architecture. Cependant, l'entreprise veut sortir quelques détails d'ici quelques semaines. On attend avec impatience ce moment.

Si cette innovation était à votre disposition, comment l'utiliseriez-vous ? Créer des logiciels ? Ou d'autres projets ? Donnez vos avis en commentaire.

