Unitree dévoile G1-D : un humanoïde avec des roues ultra rapide

Le monde de la robotique évolue si vite qu’il devient difficile de cligner des yeux sans manquer une révolution. Alors que nous nous habituons à peine à voir des robots bipèdes marcher avec une assurance presque humaine. Le constructeur chinois Unitree vient de bousculer les codes. Avec le nouveau G1-D, la firme ne se contente plus de reproduire la marche humaine. Effectivement, elle lui donne des ailes ou plutôt, des roues.

L’évolution hybride : le meilleur des deux mondes

Jusqu’à présent, les ingénieurs étaient confrontés à un dilemme cornélien. D’un côté, les robots à pattes excellent dans le franchissement d’obstacles et la navigation en terrain accidenté. De l’autre, les robots à roues dominent par leur efficacité énergétique et leur rapidité sur les surfaces planes.

Le Unitree G1-D met fin à ce débat en adoptant une configuration hybride fascinante. En position debout, il conserve l’allure familière d’un petit humanoïde. Mais observez ses pieds qui cachent des roues motorisées capables de propulser la machine à des vitesses vertigineuses. C’est un peu comme si votre robot domestique passait d’une marche tranquille à une paire de rollers en une fraction de seconde.

Une vitesse qui défie la concurrence

La caractéristique la plus marquante du G1-D est sans conteste sa vélocité. Selon les premières données, ce robot peut atteindre une vitesse de pointe de 2 mètres par seconde. Si cela semble modeste à l’échelle d’une voiture. C’est une prouesse pour un robot de cette taille destiné à évoluer dans des espaces intérieurs ou logistiques.

Cette rapidité ne se fait pas au détriment de l’agilité. Grâce à ses articulations sophistiquées, le G1-D peut se plier, s’accroupir et pivoter avec une fluidité déconcertante. Cette capacité de « transformation » lui permet de se stabiliser rapidement après une accélération. Il peut aussi naviguer dans des espaces restreints où un véhicule classique échouerait.

Pourquoi ce choix technologique ?

On pourrait se demander pourquoi « humaniser » un robot si c’est pour lui mettre des roues. La réponse tient en trois points clés :

Efficacité énergétique : marcher consomme énormément d’énergie pour maintenir l’équilibre. Rouler est bien plus économe, prolongeant ainsi l’autonomie de la batterie.

marcher consomme énormément d’énergie pour maintenir l’équilibre. Rouler est bien plus économe, prolongeant ainsi l’autonomie de la batterie. Logistique urbaine : dans des entrepôts ou des bureaux, la vitesse de déplacement est le facteur de productivité numéro un.

dans des entrepôts ou des bureaux, la vitesse de déplacement est le facteur de productivité numéro un. Stabilité accrue : le centre de gravité peut être abaissé lors des déplacements rapides. Cela réduit les risques de chute par rapport à un bipède pur.

Un concentré d’intelligence artificielle

Le G1-D n’est pas qu’une carcasse mécanique rapide; il est piloté par un cerveau électronique de pointe. Équipé de capteurs LiDAR 3D et de caméras de profondeur, il perçoit son environnement à 360°. Son apprentissage s’appuie sur l’apprentissage par renforcement (Reinforcement Learning), ce qui lui permet d’adapter sa conduite en temps réel. Il peut rouler aisément qu’il roule sur du béton lisse, un tapis épais ou qu’il doit éviter un obstacle imprévu.

Ce qui rend Unitree particulièrement intéressant, c’est sa stratégie de prix. En proposant des robots performants à des tarifs bien plus compétitifs que ses concurrents américains. L’entreprise chinoise cherche à faire entrer les humanoïdes dans notre quotidien, que ce soit pour la recherche, l’éducation ou l’assistance industrielle.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.