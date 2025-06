Vidéo : ce robot humanoïde mange mieux que vous avec des baguettes

Un robot humanoïde capable de tenir des baguettes, de cuire des raviolis et de courir dans le désert en baskets ? Dans cette démonstration de STAR1, découvrez la dernière création de Robot Era, qui redéfinit les limites de la robotique moderne.

La robotique humanoïde vient d’entrer dans la rénovation et ce n’est pas uniquement sur le plan technologique. STAR1, développé par la jeune entreprise chinoise Robot Era, allie finesse des gestes à la robustesse d’un coureur. Grâce à une main robotisée surpuissante baptisée XHAND1, ce robot manipule des objets. Cerise sur le gâteau, il les cuisine, les sert et les célèbre à coups de toast bien placés.

Ce robot humanoïde manie les baguettes comme un chef

Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les machines maladroites ! Jetez un œil à cette vidéo où l’on voit un robot humanoïde manier des baguettes avec une agilité. Et surtout, il ne fait pas tomber un seul ravioli. C’est STAR1, venu tout droit des laboratoires chinois de Robot Era.

Derrière cette prouesse se cache XHAND1, une main robotisée aussi fine que redoutable. Conçue à l’origine pour l’e-sport, cette main possède 12 degrés de liberté et de capteurs tactiles très précis. Le pouce et l’index ont chacun trois degrés de liberté, les autres doigts en ont deux. C’est une configuration qui reproduit les gestes humains les plus délicats.

STAR1 est ainsi capable de manier des objets fragiles, verser du vin sans en renverser une goutte, cuire des petits pains à la vapeur, et même trinquer comme un vrai convive. Le tout avec une précision chirurgicale. Et c’est grâce à la combinaison de capteurs de température, de texture, et d’une réactivité jusqu’à 10 clics par seconde.

Un cuisinier et un coureur à la fois

Mais STAR1 n’est pas seulement doué en cuisine. En mars 2025, lors d’un test grandeur nature dans le désert chinois, il a montré qu’il savait aussi courir. Et vite. Lors d’un duel un peu fou contre un autre robot pieds nus, le STAR1 chaussé de baskets a atteint 12,8 km/h, sur terrain accidenté, pendant 34 minutes.

Grâce à ses 55 degrés de liberté, ses 400 Nm de couple articulaire et son IA capable de gérer jusqu’à 275 calculs par seconde, STAR1 s’adapte aux terrains les plus difficiles. Une autre vidéo le montre même traversant le désert de Gobi, sautant d’un rocher à l’autre avec une fluidité étonnante.

La XHAND1, qui équipe STAR1, est compatible avec l’Apple Vision Pro. Elle ouvre donc la voie à de nouvelles interactions dans les mondes virtuels, en combinant précision millimétrée et rapidité de réaction.

Lancée en août 2023 avec le soutien de l’université Tsinghua, Robot Era s’impose déjà comme un sérieux challenger dans la course à la robotique humanoïde. Après avoir fait grimper un robot sur la Grande Muraille de Chine, l’entreprise continue de repousser les limites du réalisme robotique, entre cuisine traditionnelle et exploits tout-terrain.

Alors, si un jour un robot vous propose un toast et des raviolis à la vapeur, ne soyez donc pas surpris. C’est peut-être STAR1 qui vient vous prouver qu’il mange et vit mieux que vous avec des baguettes.

