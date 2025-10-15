Vos enfants ne seront jamais si intelligents que l’IA : OpenAI vous le dit cash

Les enfants nés en 2025 ne seront jamais aussi intelligents que l’IA, avoue Sam Altman au GITEX 2025. Avec Peng Xiao, il dessine un futur où humains et machines s’amplifient mutuellement sans peur ni regret.

14 octobre 2025, deuxième jour du GITEX Global à Dubaï. Sam Altman, PDG d’OpenAI, dialogue en visioconférence depuis San Francisco avec Peng Xiao, PDG de G42. Amandeep Bhangu a animé cette session. L’événement célèbre l’essor fulgurant de l’IA. Peng Xiao décrit les Émirats arabes unis comme une société déjà native de l’IA. Sam Altman rappelle que l’IA est passée d’un simple jouet à un outil de construction puissant. Et il conclut : les enfants ne seront jamais aussi intelligents que les IA.

Des IA bâtissent des maisons et préparent l’avenir des nations

Fier, Peng Xiao évoque la maison japonaise de Cheikh Tahnoon, président de G42. Cette résidence en bord de mer à Abu Dhabi naît de 500 prompts à ChatGPT et se termine en moins d’un an. Peng précise que le bureau de Cheikh Tahnoon emploie dix agents IA. Les humains dirigent, les machines amplifient.

Le PDG de G42 contextualise pour les Émirats et liste quatre piliers pour bâtir une nation IA-native. Le premier pilier est le leadership politique. L’IA doit figurer parmi les trois priorités nationales.

Le second pilier repose sur une éducation inclusive. Xiao souligne l’importance du programme IA de MBZUAI pour 18-30 ans. Le président Cheikh Mohamed bin Zayed étend l’accès à tous, de 7 à 70 ans, dès le primaire.

Le troisième pilier met l’accent sur l’infrastructure critique, comme Stargate UAE. Un cluster de calcul d’un gigawatt lancé en mai par G42 avec OpenAI, Oracle et Nvidia, choisi comme premier site international pour OpenAI et extensible à cinq gigawatts.

Le quatrième pilier insiste sur les partenariats mondiaux, car aucun pays ou entreprise ne peut avancer seul. Un principe que Sam Altman valide en louant les collaborations globales de G42.

L’enfant d’Altman ne sera pas plus intelligent que l’IA, mais il sera heureux

Peng Xiao aborde franchement les peurs collectives sur l’impact de l’IA. Qualifiant l’idée de remplacement massif d’emplois comme « l’éléphant dans la pièce » lors de la session GITEX 2025. Il insiste sur le fait que les humains demeurent au cœur du processus, amplifiés par des agents IA (ratio 10:1 dans son bureau).

Sam Altman référence son blog post de juin 2025, The Gentle Singularity, où il prédit une arrivée progressive de la superintelligence. Il nuance ensuite en évoquant son propre enfant né en 2025, qui ne sera jamais plus intelligent que l’IA, mais dont le bonheur et l’épanouissement resteront intacts dans ce monde normalisé.

En outre, Altman prédit une convergence économique où le coût de l’IA s’alignera sur celui de l’énergie. Cela nécessite une ambition massive pour scaler les infrastructures comme les centres de données. « Cette transformation débloquera des avancées incroyables pour l’humanité, les citoyens méritent pleinement. »

Amandeep Bhangu clôt la session, qualifie Altman et Xiao de visionnaires. Le public applaudit.

