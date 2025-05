Vous avez un smartphone Android et un PC Windows 11 ? On a une super nouvelle

Les utilisateurs de Windows 11 qui enviaient depuis longtemps la fluidité du système Handoff d’Apple sont enfin servis. Microsoft prépare une fonctionnalité équivalente permettant de reprendre une activité entamée sur smartphone directement sur un PC.

Baptisée « Cross Device Resume », cette nouvelle fonctionnalité a été révélée lors d’une session du salon Build 2025, publiée brièvement sur YouTube. En réalité, Microsoft a rapidement modifié la vidéo, supprimant toute trace de la démonstration.

Heureusement, l’internaute bien connu PhantomOfEarth, actif sur le réseau X, a pu capturer une image de cette démo avant sa suppression. Nous avons ainsi un aperçu de cette technologie en préparation.

Voyons cela de près

La capture met en avant l’intégration de Cross Device Resume avec l’application Spotify. Un morceau lancé sur un smartphone Android peut être repris instantanément sur un PC Windows 11.

L’interface du système signale la présence de l’application mobile via une icône de téléphone dans la barre des tâches. En survolant cette icône, une option « Reprendre » apparaît.

Ce qui permet de relancer la lecture exactement là où elle s’était arrêtée sur le téléphone. La continuité parfaite, sans étape intermédiaire, ni besoin de jongler avec les fichiers ou les comptes.

D’ailleurs, cette fonctionnalité va bien au-delà de Spotify. Microsoft travaille actuellement à proposer une API dédiée aux développeurs. Le but est de leur permettre d’intégrer facilement cette continuité dans leurs propres applications, à condition qu’elles soient disponibles à la fois sur Android et Windows.

Certains internautes ont même évoqué récemment avoir aperçu en arrière-plan de Windows 11 des processus liés à la gestion de la reprise multi-appareils. Notamment pour les fichiers OneDrive.

Cela laisse penser que Microsoft pourrait étendre cette logique à l’ensemble des applications compatibles. Et non uniquement à son propre écosystème logiciel. Et WhatsApp pourrait être l’un des prochains à en bénéficier, si l’on croit les premières informations.

Qui peut lier son Android à son PC Windows 11

Cross Device Resume est d’ores et déjà en cours de déploiement via le canal Release Preview. Et ce, à travers la build 26100.4188 de Windows 11.

Il faut néanmoins rappeler que la fonctionnalité n’est pas encore disponible pour le grand public. Le retrait rapide de la démonstration par Microsoft suggère que la technologie est encore en phase de développement actif.

Pourtant, son intégration au cœur de Windows 11 n’est pas très surprenante. C’est même assez tard, quand on sait qu’Apple propose Handoff depuis plus de dix ans.

Quoi qu’il en soit, l’essentiel est que Microsoft rattrape le temps perdu, d’autant plus qu’il s’agit d’un projet de longue date. Dès 2016, l’entreprise avait lancé le Projet Rome, qui visait déjà à créer une expérience multi-appareils fluides.

Cross Device Resume apparaît donc comme une version plus aboutie, plus pragmatique et mieux adaptée au paysage numérique actuel.

Alors, vous en pensez quoi ? Trouvez-vous cette idée pratique ou est-ce seulement du luxe pour vous ? Quel que soit votre avis, partagez-le en commentaires !

