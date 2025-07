WeTransfer veut entraîner son IA sur vos données : pourquoi ça fait scandale ?

La mise à jour des conditions de WeTransfer suggère l’utilisation des données pour entraîner l’IA. L’entreprise clarifie et retire la clause controversée.

WeTransfer a mis à jour ses conditions d’utilisation, effectives le 8 août 2025. Une clause ambiguë stipulait que l’entreprise pouvait utiliser les contenus partagés pour « améliorer les performances des modèles d’apprentissage automatique ». Un scandale éclate et les critiques déferlent sur la toile.

Une clause ambiguë

La section 6.3, intitulée « Licence accordée à WeTransfer », stipulait que l’entreprise pouvait utiliser les données partagées pour « améliorer les performances des modèles d’apprentissage automatique ».

Aussitôt, la formulation a semé le trouble. Les usagers y ont vu une autorisation implicite pour WeTransfer d’exploiter leurs fichiers à des fins d’entraînement d’IA. Et ce, sans consentement explicite ni compensation.

Certains dénoncent une atteinte à la propriété intellectuelle et à la confidentialité. Des accusations lourdes, car pour eux, WeTransfer chercherait à monétiser les données des utilisateurs auprès de tiers intéressés par l’IA.

La clause controversée accordait à l’entreprise une licence « perpétuelle, mondiale, non exclusive, libre de droits, transférable et sous-licenciable » pour utiliser les contenus dans le but d’améliorer le service.

D’autant plus que ce tollé coïncide avec le récent rachat de WeTransfer par Bending Spoons. Un éditeur italien connu pour rentabiliser les actifs numériques de ses acquisitions.

Une réponse rapide, mais un malentendu persistant

Face à la vague d’indignation, WeTransfer a publié un communiqué le 15 juillet 2025 pour clarifier ses intentions. L’entreprise a affirmé n’utiliser « ni l’apprentissage automatique, ni aucune forme d’IA pour traiter les contenus partagés ».

Elle a également précisé qu’aucune donnée n’était vendue à des tiers. La clause contestée visait, selon WeTransfer, à anticiper une éventuelle utilisation de l’IA, notamment pour améliorer la détection de données illicites ou préjudiciables.

WeTransfer a modifié ses conditions dans un délai de 48 heures, supprimant toute référence à l’apprentissage automatique d’IA et aux données. La nouvelle version de la section 6.3 indique désormais que les utilisateurs accordent une licence libre de droits pour l’exploitation et l’amélioration du service, dans le respect du RGPD et de la politique de confidentialité.

Malgré ces ajustements, certains utilisateurs, marqués par les précédents d’acteurs comme Adobe, restent méfiants. Plusieurs soupçonnent WeTransfer d’avoir tenté une intégration progressive de l’IA, avant de faire marche arrière sous la pression.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.