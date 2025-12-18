Xbox 360 : le tout premier émulateur dispo sur Android ! Mais il y a un gros hic…

Après des années d’attente et le succès d’émulateurs pour la PlayStation 2, la GameCube ou plus récemment la Nintendo Switch. C’est au tour d’une console légendaire de Microsoft de faire son entrée sur nos smartphones avec la Xbox 360.

Le monde de l’émulation sur Android vient de franchir une étape que beaucoup pensaient encore lointaine. Baptisé aX360e, ce premier émulateur est disponible en version bêta sur le Google Play Store. Si la nouvelle a de quoi faire rêver les nostalgiques de Halo 3, Gears of War ou Fable II. La réalité technique impose toutefois de doucher l’enthousiasme général. Car derrière cette prouesse se cache un « gros hic » de taille.

Un héritage venu du PC : le projet Xenia

L’émulateur aX360e ne sort pas de nulle part. Il repose sur les bases solides de Xenia, le projet de référence pour l’émulation Xbox 360 sur Windows et Linux. C’est le développeur connu sous le pseudonyme aenu qui a relevé le défi. Il a porté ce code complexe sur l’architecture ARM de nos téléphones.

Techniquement, aenu a adapté le backend ARM64 de la version Linux de Xenia pour le faire fonctionner sous Android. Mais c’est précisément là que les ennuis commencent. La base Linux de Xenia est elle-même considérée comme incomplète et instable. En important ces fondations sur mobile, l’émulateur hérite naturellement de toutes leurs lacunes.

L’émulateur affiche une compatibilité proche du néant

Ne vous attendez pas à lancer Red Dead Redemption de manière fluide dès l’installation. À l’heure actuelle, aX360e est plus une preuve de concept qu’une plateforme de jeu fonctionnelle. Le catalogue de jeux compatibles est extrêmement réduit. Seule une poignée de titres parvient à se lancer et très peu sont jouables avec l’émulateur.

Les utilisateurs rapportent de nombreux bugs graphiques majeurs et des chutes de framerate qui rendent l’expérience pénible. Même sur des smartphones haut de gamme équipés des dernières puces Snapdragon. La gourmandise de l’architecture Xbox 360 couplée à l’immaturité du logiciel crée un goulot d’étranglement insurmontable pour le moment.

Deux versions, mais les mêmes limites

Le développeur propose actuellement deux versions sur le Play Store. La première est une version gratuite financée par la publicité. La seconde est une version Pro qui supprime les pubs et permet de soutenir le développement. Celle-ci est disponible à 6,99 €.

A noter que le fait de payer ne débloque pas de meilleures performances. Les deux versions partagent exactement le même moteur d’émulation. De plus, comme tout émulateur légal, aX360e est livré « nu ». C’est à vous de fournir vos propres jeux aux formats ISO ou GOD.

Une lueur d’espoir pour le futur de aX360e ?

Malgré ces débuts chaotiques, l’arrivée de aX360e est un signal fort. Le développeur a promis qu’une fois les problèmes majeurs résolus, le projet deviendrait open source. Cette ouverture va permettre à la communauté mondiale de contribuer au code. Cela accélérera l’optimisation comme cela fut le cas pour l’émulateur Citra ou Dolphin.

Pour l’utiliser, il faut au minimum un appareil sous Android 9, un processeur ARM64 performant et un GPU supportant l’API Vulkan. En fin de compte, la Xbox 360 est enfin sur Android, mais elle n’est pas encore prête pour le grand public. Pour l’instant, aX360e est réservé aux curieux et aux bidouilleurs qui souhaitent observer les premiers balbutiements d’une technologie prometteuse.

