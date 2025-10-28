XBox ne veut plus concurrencer PlayStation… mais TikTok !

La phrase de Matt Booty, patron des studios Xbox, résume tout. Selon lui, leur adversaire ne se nomme plus PlayStation ni Nintendo. Le vrai combat se déroule désormais sur TikTok ou sur Netflix.

Évidemment, cette déclaration ressemble à un aveu très clair. Microsoft ne cherche plus à gagner la bataille des consoles. Leur objectif consiste désormais à capter le temps d’écran de chacun. Les chiffres confirment que ce virage n’arrive pas par hasard.

La nouvelle stratégie de Microsoft

Quand Matt Booty annonce au New York Times que son concurrent ne se nomme plus PlayStation, il ne parle pas de poésie. Il confirme un échec très concret. Voyez-vous, le matériel Xbox a chuté de 42 % au quatrième trimestre 2024. Pendant ce temps, Sony écoule ses PS5 sans trembler. Nintendo avance sereinement vers une Switch 2 très attendue.

Microsoft a tenté de répondre avec la Series X et la Series S. Le Game Pass devait représenter l’arme ultime. L’achat d’Activision pour 69 milliards de dollars devait impressionner. Pourtant, le Game Pass stagne entre 35 et 37 millions d’abonnés depuis plusieurs mois. Ce qui est faible face à l’investissement colossal.

Le grand public ne se laisse plus séduire si facilement. Les consoles Xbox ne déclenchent plus l’envie d’ouverture de portefeuille. Microsoft décide donc de changer de terrain. Et c’est à la fois intelligent et révélateur. Le constat économique ne laisse plus d’autre choix.

Le service “Contenu et Services” grimpe de 61 %. Les consoles s’effondrent. La conclusion paraît évidente. Microsoft ne veut plus vendre une boîte sous la télé. Ils préfèrent vendre un abonnement que l’on consomme partout. Sur smartphone, sur PC, sur tablette, peut-être un jour dans la voiture.

Le symbole le plus fort arrive, d’ailleurs, bientôt. Halo débarquera sur PlayStation 5 en 2026. La dernière vraie exclusivité emblématique de Xbox ira chez le rival.

Quoique… ce ne sera pas du gâteau

Microsoft applique une stratégie déjà vue ailleurs. Netflix expliquait en 2019 que son rival principal se nommait Fortnite. La logique est cette fois identique. Il faut capter l’attention, pas un marché fermé.

Le jeu vidéo entre dans un écosystème horizontal, où chaque contenu lutte pour quelques minutes libres. Cette vision agrandit le public potentiel. Trois milliards de joueurs utilisent un smartphone. Ce terrain dépasse largement les fans de consoles.

La stratégie s’appuie sur les forces de Microsoft. Azure représente une base solide pour le cloud gaming. Le catalogue de jeux est immense. Le smartphone répond aux usages modernes. Une console coûte 500 euros. Beaucoup préfèrent jouer vingt minutes dans le métro. Alors, le téléphone répond parfaitement à ce besoin.

Ce virage comporte toutefois un risque sérieux. Le jeu vidéo peut perdre son identité. Le divertissement glisse vers la consommation rapide. Une partie de la magie disparaît. Les communautés se construisent moins. Les exclusivités résonnent moins fort. Tout devient contenu parmi d’autres. Le défilement remplace l’engagement profond. Microsoft doit donc rendre le jeu vidéo aussi intuitif que le scroll.

Et l’économie de l’attention ne garantit rien. Les utilisateurs de TikTok ne deviennent pas automatiquement joueurs. Ils ne manquent pas de consoles. Ils n’ont juste jamais souhaité jouer. Les convertir demande plus qu’un cloud puissant.

