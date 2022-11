Comment l’IA de Netflix optimise-t-elle le contenu pour la plateforme ?

Netflix, la plus grande plateforme mondiale de streaming réunit près de 200 millions de spectateurs. Répartis dans 190 pays, comment l’IA de Netflix organise-t-elle son contenu ? Poursuivez la lecture.

Les plateformes de streaming ont commencé à se développer ces dernières décennies. Il est donc intéressant de comprendre comment Netflix parvient à garder son auditoire face à cette compétition naissante. L’essentiel est facilement compréhensible, il optimise son contenu.

Comment et à quelle fréquence Netflix procède-t-elle à une nouvelle sélection de séries et de films?

La prise de décision fondamentale revient aux responsables exécutifs du service streaming. Ces derniers choisissent s’il faut soit acheter, soit produire en interne. Cette recherche et cette création de nouveau contenu est appelée « titre » dans le jargon de la plateforme. Les paramètres sur lesquels se basent ces choix sont divers. Ces paramètres peuvent comprendre les polémiques contemporaines, les tendances sociales et culturelles et les sujets d’attraction selon les pays. La plateforme étudie également la prédominance dans son public cible car le caractère de ce dernier influe sur l’efficience des titres.

Deux fils conducteurs pour le choix du contenu

Le travail des responsables exécutifs consiste à répondre à deux questions fondamentales à chaque fois. La première : « Quels sont les titres et à quels points sont-ils comparables? » et la deuxième, « Comment évaluer la taille du public cible et leur localisation ? ». Ces questions semblent très simples, cependant, la clarté avec laquelle on y répond a pu mener à un succès mondial.

Comment l’IA de Netflix fait-elle pour gérer tout cela ?

Netflix doit faire en partie une grande analyse de données. Pour cela, il peut d’abord s’appuyer sur le précédent contenu. Cette première matière peut servir de base d’étude pour déceler quels titres ont eu quel type de succès, et dans quelle région. Mais à part cela, Netflix s’active également sur des stratégies classiques comme les études de marché Nielsen ou Gfk (Allemagne).

Cette façon de procéder a révélé une faiblesse : la représentativité des résultats ne peut être applicable à tous les moments de l’année. Une année peut se subdiviser en diverses périodes dans lesquelles les choses qui peuvent attirer le public cible varient. Dans un contexte incessamment changeant, il a fallu trouver une autre manière de procéder. Netflix a donc préféré avoir recours à une Intelligence Artificielle.

L’IA de Netflix trie et analyse

Cette IA développée par la plateforme de streaming prend en charge les analyses, et travaille à deux niveaux bien distincts. Ces deux niveaux répondent aux deux questions précédemment posées. En somme, l’IA fait un tri des films et des séries selon les similitudes à plusieurs étapes. Et il détermine une série de critères pour créer un amalgame de films et séries attractives. Par exemple, il peut allier les critères suivants : challenge professionnel, jeunes adultes, technologie pour les contenus suivants : « The Bold Type », « Plan de carrière » et « La Casa De Papel ».

L’IA s’abreuve en réalité de chaque information reçue, tout élément peut servir à analyser et à prévoir. Que prend-t-elle en compte précisément ? L’IA recueille les métadonnées et le contenu : le titre, le genre, le type, les langues disponibles, la date de sortie, la durée de visionnage… Bien d’autres éléments peuvent s’ajouter à cette liste. Cette Intelligence Artificielle peut se baser sur les résumés donnés soit par des humains, soit par des systèmes de langage intelligent.

Les cartes de similarité

Ces cartes résultent des études de ressemblance sur les divers titres que l’IA a analysé. Ces cartes peuvent se baser sur un ou plusieurs critères étudiés comme le type de films ou le genre d’humour retrouvé. Elles s’exécutent sur demande mais actuellement, l’IA de Netflix peut procéder à une création autonome. Elle exploite alors les données disponibles et en ressort des cartes de similarité originales.

Ces cartes générées par l’IA sont appréciées parce qu’elles permettent de générer un contenu spécifique à chaque téléspectateur. Ils ont alors l’embarras du choix pour visionner du contenu qui leur correspondent efficacement. Et disponible en divers genres : séries, films, documentaires, anime. On obtient à ce moment un mélange de séries et films fantastiques comme « Shadowhunters, Stranger Things et Love and Monsters »

Pourquoi cette IA de Netflix devient-elle de plus en plus importante ?

L’impact de l’Intelligence Artificielle dans tous les domaines de la vie humaine n’est plus à expliquer. Mais pour Netflix, elle devient de plus en plus indispensable pour optimiser le contenu afin de satisfaire les utilisateurs de la plateforme. L’essentiel est de le garder attractif, original et innovant dans sa manière de présenter un contenu.

D’autre part, les employés de la plateforme de streaming reconnaissent qu’une majeure partie du succès de Netflix revient aux utilisateurs. Ils sont donc convaincus qu’il faut « exceller dans la manière de déterminer les réels besoins des utilisateurs et les satisfaire au maximum en étudiant les données disponibles. »

La meilleure stratégie que les employés de Netflix peuvent choisir est de combiner l’IA avec leurs capacités humaines. Il ne s’agit donc pas de laisser tout le soin à l’IA. D’autre part, Netflix peut aussi commencer à considérer un facteur qui pourrait booster son succès de manière indéniable. La plateforme devrait connaître à l’avance les films et les séries potentiellement « à succès » selon les pays. Ces données lui donneront une longueur d’avance et un grand avantage financier.

L’Intelligence Artificielle en plein essor

D’autre part, les carrières liées à l’IA sont incessamment en essor ces dix dernières années. Si elle crée toute une série de nouveaux métiers, d’autres risquent de disparaître si elle évolue toujours ainsi. Avec l’avènement de la robotisation et de l’automatisation des tâches, une liste non exhaustive de métiers pourraient bientôt être relégués aux machines.