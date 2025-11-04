Xiaomi 15 512 Go à prix bradé : –52 % pendant le Mega Choice Day d’AliExpress

À peine lancé, le Xiaomi 15 profite déjà d’une promotion record. Considéré comme l’un des meilleurs smartphones de 2025, son prix chute de 52 % et passe à 566 € au lieu de 1 109 € avec le code CDFR70. Une affaire exceptionnelle, garantie deux ans et livraison incluse.

Le Xiaomi 15 est sans conteste l’un des smartphones les plus performants et désirables de 2025. Son seul défaut ? Un prix de lancement qui, comme ses concurrents, dépasse allègrement les 1 000 €. C’était sans compter sur AliExpress, qui a décidé de faire voler en éclats cette barrière tarifaire. Grâce à une promotion choc, le rêve de s’offrir un téléphone ultra-puissant devient une réalité pour beaucoup.

Le Xiaomi 15 : l’élégance et la puissance à portée de main

Pensé pour les amateurs de photo, de jeux et de multitâche fluide, le Xiaomi 15 coche toutes les cases du smartphone parfait. Son écran AMOLED de 6,36 pouces en définition 1.5K sublime chaque image, qu’il s’agisse d’une vidéo HDR10+, d’un film en Dolby Vision ou d’un jeu en 120 Hz.

La luminosité de 3000 nits assure une visibilité impeccable, même sous un soleil écrasant. Tout est fluide, précis et éclatant, avec un design raffiné et des matériaux premium qui respirent le haut de gamme.

Sous le capot, on retrouve la puce Snapdragon 8 Elite, le processeur le plus puissant du moment signé Qualcomm. Ce monstre de performance avale sans broncher les jeux les plus exigeants et les applications lourdes, le tout sans surchauffe. Son autonomie de 5 250 mAh permet de tenir plus d’une journée, et la charge rapide 90 W fait le plein en moins de 30 minutes.

Une réduction hallucinante : le Xiaomi 15 tombe à 566 €

C’est bien simple : jamais le Xiaomi 15 n’avait été aussi abordable. Son prix passe de 1 109 € à seulement 566 €, soit plus de 540 € d’économie.

Même comparé à ses concurrents directs, comme le Samsung Galaxy S25 ou l’iPhone 16, le rapport qualité-prix du Xiaomi 15 est tout simplement imbattable.

Fiabilité et sérénité garanties

Comme toujours sur AliExpress, le produit est livré gratuitement et bénéficie d’une garantie constructeur de 2 ans. Vous avez également 15 jours pour le retourner si vous changez d’avis. La boutique est partenaire officiel Xiaomi, ce qui assure une expérience d’achat sans risque.

Le bon plan à ne pas manquer

Que vous soyez photographe mobile, gamer ou simplement amateur de beaux objets technologiques, le Xiaomi 15 coche toutes les cases du smartphone idéal. Mais attention, les stocks sont limités pendant le Mega Choice Day (du 1er au 7 novembre). Une fois l’opération terminée, les prix reviendront à la normale.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.