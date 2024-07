XRATOR et TEHTRIS : une alliance stratégique pour automatiser la cybersécurité

XRATOR rejoint l'écosystème de partenaires TEHTRIS pour améliorer la cybersécurité. Ce partenariat vise à automatiser la prévention et la détection des menaces cybernétiques en utilisant des technologies avancées. Découvrons les détails de cette collaboration prometteuse.

Une collaboration pionnière dans la cybersécurité

XRATOR, spécialiste en solutions de simulation d'attaques, s'associe avec TEHTRIS, éditeur de la plateforme TEHTRIS XDR AI. Cette union stratégique vise à offrir une évaluation continue de la cybersécurité. Cela rend les outils de protection avancés plus accessibles aux équipes SOC, Blue Teams, et RSSIs. Cette collaboration marque une étape importante dans la lutte contre les cybermenaces.

La nouvelle offre combine les forces de XRATOR et TEHTRIS pour une évaluation automatique et continue de la cybersécurité à tous les niveaux de l'organisation. Les solutions proposées permettent de détecter et neutraliser automatiquement les cybermenaces en temps réel, sans intervention humaine.

Développement d'une Gestion Continue de l'Exposition aux Menaces (CTEM)

Le concept de Continuous Threat Exposure Management (CTEM), défini par Gartner en 2022, redéfinit les stratégies de cybersécurité. La solution TEHTRIS et XRATOR permet la découverte, la priorisation, la validation et la remédiation des vulnérabilités. Selon Gartner, d'ici 2026, les organisations avec le CTEM devraient réduire de deux tiers les violations de sécurité.

Cette approche offre une visibilité complète sur l'efficacité des mesures de sécurité pour permettre une gestion proactive des risques. Les entreprises peuvent ainsi prévenir les menaces avant qu'elles ne se matérialisent, grâce à une surveillance automatisée et fiable.

La solution offre un retour d'information précis et quasi en temps réel. Elle améliore ainsi les temps de réponse et la fiabilité des mesures de sécurité. Les outils de cybersécurité avancés deviennent accessibles à toutes les équipes afin de favoriser une approche unifiée.

Indicateur clé de Performance : le “Mean Time to Prevent“ (MTTP)

TEHTRIS a développé le concept de MTTP comme un indicateur clé qui mesure le temps moyen nécessaire pour prévenir une menace une fois détectée. Le partenariat entre XRATOR et TEHTRIS vise à réduire le MTTP en intégrant une gestion des risques améliorée et une intelligence cyber inter-services. Cela minimise ainsi le temps nécessaire pour atténuer les menaces.

Les entreprises bénéficient d'informations précises sur les angles morts et les événements de risque imprévu pour permettre de prendre des mesures préventives. Cette approche proactive renforce les défenses avant que les menaces ne se concrétisent.

La solution assure une qualité et une cohérence constantes des configurations de sécurité afin d'éviter la régression des postures de sécurité. Les tests continus garantissent que les défenses sont toujours à jour et efficaces.

Alléger le poids de la sécurité préventive

La sécurité préventive repose sur une synergie entre expertises techniques et non techniques. La collaboration entre XRATOR et TEHTRIS vise à automatiser cette synergie, actuellement réalisée manuellement, pour des résultats plus performants.

“Les organisations sont mieux équipées pour anticiper les menaces cyber et prendre des décisions stratégiques éclairées” explique Anne-Sophie Reboah, Vice-Présidente Alliances Stratégiques et Partenariats chez TEHTRIS.

“Rejoindre l'écosystème de partenaires TEHTRIS nous permet de fournir des outils de cybersécurité avancés qui sont accessibles et efficaces à tous les niveaux d'une organisation. En intégrant la protection continue et la prévention automatisée, nous nous engageons à aider les organisations à atteindre une posture de sécurité plus robuste et cohérente” ajoute François Moerman, CEO chez XRATOR.

Cette alliance promet d'apporter des solutions innovantes et efficaces pour répondre aux défis croissants de la cybersécurité. En effet, elle offre aux organisations une protection renforcée et une gestion proactive des risques.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

