Yann Le Cun révèle enfin pourquoi il a quitté Meta (et Zuckerberg prend cher)

Après douze années passées chez Meta, Yann Le Cun a décidé de quitter le navire. Oui, c’est officiel ! Il ne fait plus partie de l’équipe de Zuckerberg. Et ce qui glace le sang, c’est la raison pour laquelle il est parti.

On ne quitte pas une société d’un coup de tête. Il y a toujours un motif. Yann Le Cun, lui, ne part pas pour fuir, il part pour créer. Dans un entretien accordé au Monde, le chercheur dévoile les raisons profondes qui l’ont poussé à quitter Meta. Il critique ouvertement la vision à court terme de l’entreprise et dénonce un environnement où la peur dicte les choix. Explications !

Qui est Yann Le Cun ?

Avant tout, sachez que Yann Le Cun n’est pas n’importe qui. D’ailleurs, son départ de chez Meta n’aurait pas autant secoué la technologie s’il ne s’agissait pas d’une figure majeure. Né en France en 1960, Le Cun est un chercheur en IA de renommée mondiale. Il est souvent considéré comme l’un des pionniers du deep learning.

Il a aussi co‑créé les réseaux de neurones convolutionnels. C’est une technologie qui permet aux machines de voir et de reconnaître des images. Celle-ci est utilisée aujourd’hui dans tout, des voitures autonomes aux assistants photo sur smartphone.

Le Cun a passé plus de dix ans chez Meta, où il a fondé le laboratoire de recherche en IA FAIR et a servi comme Chief AI Scientist. Alors, pourquoi quitter la firme après y avoir consacré tant d’années ?

La raison du départ de Yann Le Cun

Le principal point de rupture ne tient pas à un salaire ou à un titre. Selon The Verge, Yann Le Cun a quitté Meta après plusieurs divergences profondes sur la stratégie de l’entreprise. Zuckerberg mettait trop l’accent sur les gros modèles de langage, au détriment d’approches plus larges de l’IA.

Le Cun évoque un comportement grégaire qui gangrène la Silicon Valley. Selon lui, tous les géants de la Tech copient les mêmes projets par crainte de rester en retard. De ce fait, Meta mise tout sur les LLM comme ChatGPT ou Gemini, aspirant ressources et talents.

Le chercheur dénonce une stratégie à court terme, pensée pour rattraper OpenAI, au prix d’une véritable intelligence humaine. Il parle d’« intelligence étroite » qui enferme l’IA dans des limites artificielles.

Le fossé se creuse encore quand il s’agit de vision. Yann Le Cun veut des projets ambitieux, capables de comprendre le monde physique et d’impacter l’industrie ou la robotique. Meta, pour lui, regarde surtout son prochain trimestre et le dernier rapport boursier. L’alignement avec Zuckerberg devient insoutenable, et le déclic se produit. Il faut partir.

Politique et diversité : un environnement qui pèse

Bien sûr, Yann Le Cun n’est pas parti sans un plan B. Il a fondé sa propre entreprise nommée AMI Labs (Advanced Machine Intelligence). Cette firme est axée sur le développement de modèles du monde et d’une IA plus proche du raisonnement humain, qu’il appelle « superintelligence ».

Le chercheur ne parle pas que de technique. Son départ a aussi une dimension politique. Critique ouvert de Donald Trump et d’Elon Musk, il s’inquiète de la concentration du pouvoir technologique aux mains de quelques acteurs américains ou chinois. Selon lui, l’industrie est marquée par une dérive autoritaire qui menace la démocratie et l’innovation.

Installer sa nouvelle start-up, AMI, à Paris n’est pas un hasard. Le Cun revendique un besoin de diversité culturelle et politique dans le développement de l’IA. Il fustige l’alignement opportuniste des patrons de la Tech américaine, souvent dicté par la peur des régulations.

Son analyse va loin. Il compare cette atmosphère à celle des années 1930, sombre et paralysante pour la créativité. Cette orientation européenne répond aussi à un objectif concret. Celui d’offrir une alternative aux projets américains dominants. AMI doit incarner une vision différente, moins centrée sur la course au profit et plus sur l’impact réel de l’IA.

Une ambition qui dépasse ChatGPT

Le Cun ne quitte pas Meta les mains vides. AMI démarre avec un financement estimé à 500 millions d’euros et attire des profils de haut niveau, comme Laurent Solly, ex-Meta France, et Alex LeBrun, fondateur de Nabla.

L’objectif est de créer une troisième révolution de l’IA. Celle capable de comprendre le monde physique et de générer des applications concrètes dans l’industrie et la robotique.

Il ne s’agit pas seulement de rivaliser avec ChatGPT. Yann Le Cun vise plus haut, vers une IA qui comprend et apprend du monde réel. Son plan, dit-il, prendra plusieurs années, mais il insiste sur l’importance de se détacher de l’obsession actuelle pour les modèles de langage. L’industrie américaine, selon lui, gaspille son potentiel en suivant un comportement grégaire et répétitif.

Zuckerberg, en somme, prend cher. Non par attaque personnelle, mais parce que la critique touche le cœur stratégique de Meta, où l’innovation sacrifiée au profit de la panique et de la copie.

