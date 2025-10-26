1,5 million d’euros de chiffre d’affaires avec un seul salarié grâce à l’automatisation 

Lorsqu’une entreprise atteint 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires avec un seul salarié, on a envie de s’asseoir, de regarder, et de se demander : comment est-ce possible ? Pour Good Act, start-up française spécialisée dans les goodies éco-responsables, cette performance ne tient pas du hasard. Elle repose sur une stratégie d’automatisation pensée dès le départ, sur des outils bien choisis, et sur un modèle où la technologie travaille pour l’humain, non l’inverse.

Automatisation intelligente

Dès sa création, Good Act a décidé de bâtir son modèle autour de l’efficacité. Le fondateur explique que l’usage d’outils comme Make ou Zapier a permis de « gagner du temps et de l’efficacité considérable ». Sur son site goodact.fr, on découvre un univers aligné :

Des objets publicitaires durables ;

Une production relayée par des flux automatisés ;

Un suivi des commandes optimisé.

Chaque étape, de la réception de la demande à l’expédition, a été passée au tamis de l’efficience. Le résultat : un seul salarié, quelques automatismes et un chiffre d’affaires qui s’élève à 1,5 million d’euros.

Réduction des tâches récurrentes

En éliminant la répétition, Good Act a réduit la charge opérationnelle et libéré du temps pour l’innovation, la prospection, le développement produit. L’entreprise a notamment mis au point un plugin interne pour automatiser le sourcing des fournisseurs et la création de produits. Plutôt que d’embaucher pour gérer du volume, elle a investi dans des flux automatisés. Cela se traduit directement par un coût de structure faible et une agilité accrue.

Un salarié aux rôles multifacettes

Le fait d’avoir un seul salarié ne signifie pas moins d’efforts ou de responsabilités. Au contraire : ce collaborateur joue à la fois les rôles de coordinateur, d’analyste, d’interface client. Mais grâce à l’automatisation, il ne passe pas ses journées à faire revue après revue, saisie après saisie. Il s’occupe de ce qui fait la valeur : accompagner les clients, négocier avec les fournisseurs, ajuster les process. L’outil libère pour le stratégique.

Une croissance maîtrisée et durable

Pendant que beaucoup d’entreprises accélèrent à tout prix, Good Act a préféré lever le pied. Grandir, oui, mais sans perdre le contrôle. Sa structure reste légère, souple, capable d’encaisser les hauts et les bas sans plomber la trésorerie ni courir après des embauches en urgence.

Leur énergie reste là où elle compte : un produit solide, des choix durables, une efficacité sans gaspillage. En réduisant les coûts fixes et en confiant les tâches répétitives aux outils, ils ont trouvé un rythme plus stable, plus humain aussi.

Un avantage concurrentiel simple, mais puissant

Avoir peu de salariés tout en générant beaucoup de chiffre d’affaires : voilà un message qui parle aux entreprises. Il montre que la taille ne détermine pas la performance. Good Act prouve qu’avec les bons outils, un seul collaborateur peut rivaliser avec des structures plus massives. Cela tient à :

un usage intelligent des technologies d’automatisation ;

un modèle économique cohérent et adapté à l’écoresponsabilité ;

une culture d’entreprise agile, prête à tester, à apprendre, à optimiser.

Faire 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires avec un seul salarié n’est ni un exploit isolé, ni une situation délirante. C’est le fruit d’un modèle éclairé, dans lequel l’outil libère l’humain, où l’automatisation ne remplace pas, mais accompagne. Good Act montre la voie : intégrer la technologie comme levier d’efficacité, rester fidèle à ses valeurs, et garder l’humain au cœur du dispositif. Pour les entreprises qui cherchent à grandir sans s’alourdir, ce cas est une source d’inspiration.

