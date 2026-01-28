AirTag 2 : votre iPhone est-il compatible ? Vérifiez vite

La nouvelle version de l’AirTag n’est pas compatible avec tous les iPhone. Alors, avant de sortir la carte bleue pour l’acheter, découvrez si votre appareil figure dans la liste des modèles acceptés.

Vous avez craqué pour l’AirTag 2 ? Normal, ses nouveautés et ses fonctionnalités améliorées font tourner les têtes. Cependant, toutes les options ne seront accessibles qu’avec le bon iPhone et la bonne version d’iOS. Une simple mise à jour ne suffira pas pour profiter pleinement de cette deuxième génération. Votre appareil saura-t-il suivre le rythme ?

La liste complète des iPhones compatibles avec l’AirTag 2

The NEW AirTag 2 just got a HUGE upgrade! 😳🔥 – With 50% more range, louder speaker, new chimes, Apple Watch precision, airline tracking, Anti-Stalking 2.0… all for the SAME $29.



This is a real 2.0 upgrade.📍✨



Will you be upgrading to the New AirTag 2? 👀#iOS26… pic.twitter.com/YSEfE5dFtS January 26, 2026

Pour connecter l’AirTag 2, votre appareil doit tourner sous iOS 26 ou plus récent. Cela concerne tous les modèles à partir de l’iPhone 11, sorti en 2019. Autrement dit, tout iPhone antérieur restera limité, voire incompatible.

La liste complète comprend les modèles récents, c’est-à-dire :

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE (2020), iPhone SE (2022)

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max



Apple ne vend plus l’AirTag d’origine. Ainsi, si votre iPhone n’apparaît pas sur cette liste, il faudra se tourner vers le modèle v1, disponible chez certains revendeurs tiers.

Puce ultra-large bande de l’AirTag: un vrai boost pour certains iPhones compatibles

Le nouvel AirTag intègre une puce UWB de deuxième génération. De ce fait, elle augmente la portée de localisation jusqu’à 50 % par rapport au modèle précédent.L’équipement assure donc un guidage plus précis, même à distance.

Pour en profiter pleinement, votre iPhone doit aussi posséder la dernière puce UWB. Cela concerne les gammes iPhone 15, 16 et 17, ainsi que l’iPhone Air. Attention toutefois, l’iPhone 16e ne prend pas en charge cette puce. Les autres modèles restent limités à la portée classique, estimée à environ neuf mètres.

❓ AirTag 2 : vraie évolution… ou frustration ?



La Localisation précise gagne 50% de portée, mais uniquement avec les iPhone équipés de l’UWB 2, soit :

✅ iPhone 15 à 17

❌ iPhone 16e et antérieurs au 15



Ton iPhone est dans la liste ? 🧐



Compatibilité. #AirTag #Apple… pic.twitter.com/Is41HdRnRw — MaTech (@iMathTechs) January 26, 2026

Selon Apple, cette deuxième génération de puce UWB pourrait rapidement s’imposer comme un standard pour les objets connectés. Ce qui améliore le suivi de l’AirTag, des accessoires Apple et d’autres appareils compatibles avec le réseau Find My.

Location précise : toujours accessible, mais limitée

Même sans la dernière puce UWB, la fonction de localisation précise reste utilisable sur votre iPhone compatible AirTag. Elle vous guide directement vers l’AirTag, avec une précision de quelques centimètres. Mais la portée maximale sera celle du premier AirTag. Elle sera donc un peu plus courte.

Cette fonctionnalité se montre pratique pour retrouver un objet dans une pièce ou un sac. Cependant, à plus grande distance, vous ne bénéficierez pas du rayon étendu de l’AirTag 2. Apple reste discrète sur la portée exacte, mais neuf mètres est une estimation réaliste pour ces modèles.

Et ce n’est pas la seule amélioration notable que vous devez connaître. L’AirTag 2 se distingue aussi par un haut‑parleur intégré jusqu’à 50 % plus puissant, comme le rapporte Tom’s Guide. Ce qui rend les alertes sonores bien plus audibles dans un environnement bruyant ou lorsque l’AirTag est coincé sous des objets lourds.

Cette optimisation sonore complète la localisation précise en fournissant une confirmation audio claire. Cela facilite la recherche quand votre iPhone n’est pas à portée immédiate.

Et pour l’Apple Watch ?

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’Apple Watch. La puce UWB de deuxième génération est également intégrée aux modèles récents. Parmi eux, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 et leurs successeurs.

Toutefois, la montre doit être mise à jour vers watchOS 26.2.1 ou ultérieur. Ainsi, votre montre peut compléter l’iPhone dans le suivi.

Ce qui offre un guidage précis et pratique directement au poignet. Les notifications et alertes se synchronisent automatiquement, pour ne jamais perdre de vue vos objets importants.

