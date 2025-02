Alexa Plus : voici le prix du ChatGPT d’Amazon ! (les abonnés Prime sont gâtés)

Alexa Plus, l’IA générative d’Amazon, arrive sur le marché avec un petit prix : 19,99 dollars par mois. Mais, pour les abonnés à Amazon Prime, c’est gratuit et sans frais supplémentaires.

26 février 2025 – À New York, le vice-président des produits Echo Panos Panay dévoile tous les détails croustillants d’Alexa Plus, y compris le prix ! Cependant, cette version boostée de l’assistant vocal d’Amazon sera disponible seulement aux États-Unis dans les « prochaines semaines ». Alexa Plus est gratuite pour les abonnés Prime et est disponible sur tous les appareils Alexa commercialisés.

Say hello to Alexa+. Need dinner plans? She'll book your favorite restaurant, grab an Uber, and text your sitter — all in one conversation. Want concert tickets? She'll scout for the best prices. Need to check if the garbage went out? She'll find that exact Ring clip in seconds.… pic.twitter.com/gtwi9OajvD — Panos Panay (@panos_panay) February 26, 2025

Une Alexa qui voit, entend et crée

Google a son modèle Gemini, Apple bosse avec ChatGPT pour améliorer Siri… Et Amazon vient de rejoindre aussi la cour des grands avec Alexa Plus. L’abonnement donne accès à toutes les fonctionnalités les plus avancées sur les enceintes Echo, l’application mobile Alexa et même via le navigateur web. Par contre, pour l’instant, l’IA générative d’Amazon est réservée aux États-Unis. L’hexagone devrait encore patienter avant de pouvoir la tester.

Alexa Plus n’est pas une simple mise à jour, surtout à ce prix-là. Cette fonctionnalité s’appuie sur Amazon Nova et celle d’Anthropic. Il cohabite donc avec l’ancienne Alexa, mais est beaucoup plus intelligent et fluide. Alexa Plus peut maintenant retenir des préférences alimentaires ou des événements à venir, prendre des photos et les analyser.

Grâce à une IA musicale appelée Suno, Alexa+ peut même créer de la musique. Mais attention, cette fonction attire déjà des problèmes. Universal, Warner et Sony accusent Amazon d’utiliser des données protégées par le droit d’auteur. En outre, Alexa Plus s’intègre bien avec les systèmes de surveillance connectés, comme les caméras Ring. Alexa, le facteur est passé ? Alexa, qui a mangé le dernier morceau de gâteau au chocolat ? Un véritable majordome numérique à la maison !

Le prix d’Alexa Plus, plus onéreux que l’abonnement au Prime

Après son lancement initial aux États-Unis, Amazon prévoit de déployer Alexa Plus progressivement, par vagues, dans les mois qui suivent. Aucune date n’a encore été révélée. Cependant, des rumeurs circulent quant aux prix pour les utilisateurs en dehors d’Amérique. Cela oscillerait entre 5 et 10 dollars par mois.

La fonctionnalité sera d’abord réservée aux utilisateurs des Echo Show 8, 10, 15 ou 21. Si vous n’en disposez pas encore, Amazon propose une incitation. Un accès anticipé à Alexa Plus avec l’achat de l’un de ces appareils aujourd’hui.

Le prix officiel de l’abonnement Alexa Plus pour les utilisateurs internationaux pourrait être légèrement plus salé que prévu. Des murmures disent que l’abonnement Prime s’avère moins cher qu’Alexa Plus tout seul ! Donc, plutôt que de payer séparément pour Alexa Plus, il serait plus intéressant de simplement prendre un abonnement Prime. En plus, cela permet de profiter au passage d’Amazon Music, de Prime Gaming et surtout leurs livraisons rapides. Alexa Plus pourrait bien être un nouvel appât pour pousser encore plus de gens vers Amazon Prime ?

