Apple AirPods 4 (sans ANC) à prix cassé : –27 % chez Carrefour pour Noël

Vous cherchez un cadeau high-tech sûr pour Noël, compatible iPhone et signé Apple ? Bonne nouvelle : les AirPods 4 (sans réduction de bruit active) voient leur prix chuter chez Carrefour. Habituellement vendus 149 €, ils sont actuellement proposés à 109 € seulement, soit 40 € d’économie (-27 %). Une excellente opportunité pour s’équiper ou faire plaisir sans dépasser son budget.

Les écouteurs true wireless Apple sont réputés pour leur confort et leur simplicité d’usage… mais aussi pour leurs prix élevés. Avec les AirPods 4, la marque à la pomme propose une porte d’entrée plus abordable dans son univers audio, sans sacrifier l’essentiel. Cette promotion de Noël rend le modèle encore plus attractif, juste à temps pour les fêtes.

Les AirPods 4 au quotidien : simples, confortables et efficaces

Pensés pour un usage polyvalent, les AirPods 4 sont parfaits pour écouter de la musique, passer des appels, regarder des séries ou suivre des podcasts au quotidien. Leur design ouvert amélioré assure un excellent maintien dans l’oreille, même en mouvement, que ce soit pour les trajets, le télétravail ou le sport léger.

Certifiés IP54, ils résistent à la transpiration et aux éclaboussures, ce qui les rend adaptés aux séances d’entraînement. Le confort est clairement l’un de leurs points forts : on peut les porter plusieurs heures sans fatigue.

Côté expérience, l’intégration à l’écosystème Apple fait toute la différence. Appairage instantané à l’ouverture du boîtier, bascule automatique entre iPhone, iPad et Mac, annonces vocales et commandes tactiles intuitives… tout fonctionne de manière fluide et transparente.

Un son immersif grâce à l’Audio Spatial

Même sans ANC, les AirPods 4 offrent une qualité audio équilibrée et agréable : basses maîtrisées, voix claires et aigus précis. Grâce à la puce Apple H2, ils prennent en charge l’Audio Spatial, particulièrement impressionnant avec Apple Music et ses contenus Dolby Atmos.

Le suivi dynamique des mouvements de tête (Head Tracking) renforce encore l’immersion sur les appareils compatibles. Un vrai plus pour les films, séries et concerts en streaming.

Une réduction bienvenue : les AirPods 4 tombent à 109 €

Lancés à 149 €, les AirPods 4 (sans ANC) sont aujourd’hui affichés à 109 € chez Carrefour, soit une économie immédiate de 40 €, correspondant à une remise de –27 %. À ce niveau de prix, ils s’imposent clairement comme l’un des meilleurs rapports qualité/prix du catalogue audio d’Apple, nettement plus accessibles que les AirPods Pro tout en conservant l’essentiel de l’expérience Apple.

Une valeur sûre pour Noël

Apple reste une référence en matière d’écouteurs sans fil, et Carrefour est un vendeur fiable, avec garantie constructeur et livraison rapide. Un combo rassurant pour un achat de fin d’année.

Parfaits pour les utilisateurs d’iPhone, les amateurs de musique et ceux qui veulent des AirPods simples et efficaces, les AirPods 4 à 109 € constituent un cadeau de Noël idéal… à condition de ne pas trop tarder, car ce genre d’offres ne dure jamais très longtemps.

