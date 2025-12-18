Nintendo Switch OLED à prix cassé avant Noël : –38 % chez AliExpress (216 €)

Vous voulez glisser une Nintendo Switch sous le sapin ? Excellente nouvelle, car AliExpress frappe fort juste avant Noël avec une remise XL sur la Nintendo Switch OLED.

Les consoles restent des cadeaux high-tech très convoités… et souvent chers à l’approche de Noël. Mais AliExpress fait figure d’exception avec son opération de décembre “Offres de neige”, valable jusqu’au 21 décembre. Cette promotion permet de rendre enfin accessible la Switch OLED, pourtant encore très demandée en 2025. Attention toutefois : les stocks fondent rapidement, et ce genre d’offres ne dure jamais longtemps.

Nintendo Switch OLED : une référence pour jouer partout

La Nintendo Switch OLED reste aujourd’hui la meilleure version de la console hybride de Big N. Elle est parfaite pour :

jouer en solo ou en famille,



lancer une partie rapide en déplacement,



profiter des exclus Nintendo sur TV ou en mode portable.



Son écran OLED de 7 pouces change clairement l’expérience : couleurs éclatantes, contrastes profonds et confort visuel nettement supérieur à la Switch classique. Les jeux comme Zelda, Mario Kart ou Animal Crossing prennent une toute autre dimension.

En mode salon, il suffit de poser la console sur son dock HDMI pour jouer sur grand écran. Le support arrière large et ajustable permet aussi de jouer à plusieurs, même sur une table un peu bancale. Les haut-parleurs améliorés offrent un son plus clair, idéal sans casque.

Côté stockage, la Switch OLED passe à 64 Go, avec la possibilité d’ajouter une carte microSD. Les performances restent solides grâce au procesur Nvidia Tegra et aux 4 Go de RAM, largement suffisants pour tous les jeux du catalogue Nintendo. Le dock intègre même un port Ethernet pour une connexion stable en ligne.

Une réduction impressionnante : la Switch OLED tombe à 216 €

La Nintendo Switch OLED, généralement affichée à 349 €, est en ce moment vendue 216 € sur AliExpress, une offre qui permet de gagner 133 €, soit près de 40 % de remise. À ce tarif, la Switch OLED devient bien plus abordable que chez la plupart des marchands français, où elle reste souvent proche des 300 €.

AliExpress : achat rassurant et sans mauvaise surprise

La console est expédiée depuis l’Espagne : TVA incluse, livraison gratuite et rapide, avec de bonnes chances de la recevoir avant Noël. Vous bénéficiez aussi de 15 jours pour changer d’avis, et du paiement en 4 fois sans frais via PayPal (environ 54 € par mois).

Le bon plan idéal pour Noël

La Nintendo Switch OLED est parfaite pour les familles, les joueurs occasionnels comme les fans de Nintendo. À 216 € seulement, c’est clairement l’un des meilleurs bons plans gaming de cette fin d’année. Mais attention : à ce prix-là, les stocks risquent de disparaître très vite.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.