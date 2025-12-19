Bon plan de Noël : les 3 iPhone à mettre sous le sapin grâce à Back Market

Profitez dès maintenant des offres Apple sur Back Market pour dénicher un iPhone reconditionné à prix réduit, parfait à offrir pour Noël. Que ce soit pour gâter un proche ou vous faire plaisir sans exploser votre budget, ces promotions tombent à pic en pleine course aux cadeaux.

Si vous êtes dans le rush de fin d’année, Back Market s’impose comme une solution idéale. La plateforme est devenue en quelques années la référence du reconditionné, avec des appareils soigneusement contrôlés, testés et remis à neuf par des professionnels. Fondée en 2014, l’entreprise a déjà permis la vente de plus de 30 millions d’appareils dans 17 pays, tout en évitant environ 1,6 million de tonnes de CO₂e par rapport à l’achat de produits neufs. Pour Noël, Back Market frappe fort avec plusieurs iPhone récents affichés à des prix bien plus accessibles. Voici les trois modèles les plus intéressants à glisser sous le sapin.

iPhone 16 reconditionné à –29 %

Disponible depuis seulement un an, l’iPhone 16 est déjà proposé en forte réduction sur Back Market. Vous pouvez vous l’offrir dès 639 €, contre 869 € neuf, soit 245 € d’économie.

Ce modèle incarne le haut de gamme Apple moderne. Il embarque la puce A18, nettement plus puissante que la génération précédente, offrant une fluidité exceptionnelle en jeu, en photo comme en multitâche. L’autonomie progresse également, avec jusqu’à 22 heures de lecture vidéo, et la recharge USB-C et MagSafe est bien sûr de la partie.

Côté photo, l’iPhone 16 impressionne avec son capteur Fusion 48 Mpx, un ultra grand-angle amélioré et la possibilité de réaliser des clichés macro très détaillés. Un smartphone premium, désormais bien plus accessible.

iPhone 15 à –42 % : le meilleur équilibre prix/performances

Autre très belle surprise : l’iPhone 15, proposé à 479 € seulement, contre 869 € neuf. Cela représente 361 € d’économie, soit une remise massive de –42 %.

Sorti il y a deux ans, ce modèle reste extrêmement performant grâce à la puce A16 Bionic, toujours très rapide et économe en énergie. Il assure une excellente autonomie au quotidien et une expérience fluide avec Dynamic Island, le mode Isolement de la voix et un traitement photo avancé.

Son capteur principal 48 Mpx permet de capturer des photos ultra détaillées, tandis que le téléobjectif 2x optique offre des zooms propres et précis. L’USB-C simplifie également la recharge de tous vos appareils Apple.

iPhone 13 à prix cadeau : –59 %

Pour les budgets plus serrés, l’iPhone 13 reste une valeur sûre. Back Market le propose dès 315 €, contre 749 € neuf, soit 441 € d’économie et une remise spectaculaire de –59 %.

Toujours compatible avec les dernières versions d’iOS, cet iPhone offre des performances solides grâce à la puce A15 Bionic. Son écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, son double appareil photo 12 Mpx et l’enregistrement vidéo 4K HDR en Dolby Vision en font un smartphone encore très актуel en 2025.

Trois iPhone, trois budgets, un vrai bon plan de Noël

Que vous cherchiez le dernier cri, le meilleur rapport qualité/prix ou un iPhone fiable à petit budget, Back Market propose une alternative idéale au neuf. Ces offres sont parfaites pour Noël… mais les stocks à ces prix partent vite.

