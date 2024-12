Apple prépare un iPad géant et un iPhone pliable pour 2026

La pliabilité pourrait être la prochaine grande évolution des appareils Apple. Selon plusieurs rapports récents, la marque à la pomme préparerait le lancement d’un iPad et d’un iPhone pliables. Ces nouveaux modèles, attendus dans les prochaines années, promettent de bouleverser le marché.

Apple semble enfin se préparer à rivaliser avec les autres fabricants d’appareils pliables. Le Wall Street Journal indique qu’un iPhone pliable pourrait être lancé dès 2026, bien que des retards soient possibles. Ce modèle offrirait un écran plus grand que l’iPhone 16 Pro Max, avec la possibilité de se plier pour devenir plus compact.

Un tel appareil permettrait aux utilisateurs de profiter d’un grand écran tout en conservant une portabilité optimale. Des sources proches du projet affirment que la production de l’iPhone pliable avance bien, bien que l’entreprise travaille toujours à résoudre quelques défis techniques, notamment l’apparition de plis visibles sur l’écran. Cette technologie pourrait marquer un tournant pour Apple et ses utilisateurs.

Un iPad géant pour dominer le marché des tablettes

En plus de l’iPhone pliable, Apple aurait également un projet ambitieux : un iPad pliable géant. Bloomberg a révélé que cet appareil serait l’objectif principal du développement pliable d’Apple. Ce modèle offrirait un écran de 19 pouces, une taille pouvant rivaliser avec des moniteurs de bureau traditionnels.

Ce grand iPad pliable serait probablement destiné aux professionnels, aux créateurs de contenu et aux utilisateurs cherchant une expérience multimédia immersive. La possibilité de plier un écran de cette taille apporterait un nouveau niveau de flexibilité, avec des applications pratiques tant pour le travail que pour le divertissement.

Des avancées significatives pour Apple

Apple aurait fait des progrès importants pour résoudre les problèmes techniques associés aux écrans pliables. La marque travaille notamment sur la création d’un écran sans pli visible, un problème récurrent sur les modèles pliables existants. Si ces obstacles sont surmontés, l’iPhone et l’iPad pliables d’Apple pourraient bien redéfinir l’avenir des appareils mobiles.

Les rumeurs autour de ces appareils pliables sont de plus en plus pressantes. Dans les années à venir, Apple pourrait offrir une nouvelle génération d’appareils offrant la flexibilité et la performance qu’attendent les utilisateurs.

