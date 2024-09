Autopartage : Turo lance de nouvelles offres avec des véhicules électriques

À l’occasion de la Journée Mondiale du Véhicule Électrique, Turo renforce son engagement pour les voitures électriques en France. Avec une offre élargie et des actions concrètes, la plateforme d’autopartage vise à démocratiser l’usage des véhicules bas carbone dans l’Hexagone.

Turo encourage l’adoption des voitures électriques

Le marché des voitures électriques en France connaît une croissance continue. Aujourd’hui, ces véhicules représentent 17 % des ventes sur le marché automobile français, contre seulement 2 % en 2019. Pour soutenir cette transition vers des solutions de mobilité plus durables, Turo, la plus grande plateforme d’autopartage au monde, redouble d’efforts pour promouvoir l’usage des voitures électriques.

A l’occasion de la Journée Mondiale du Véhicule Électrique, Turo a annoncé de nouvelles initiatives pour favoriser l’essor de ces véhicules. La plateforme propose déjà une large sélection de voitures électriques, avec plusieurs centaines de véhicules disponibles à la location en France. Ces véhicules incluent plus de 100 modèles différents. Cela permet aux utilisateurs d’adopter facilement une solution bas carbone pour leurs déplacements.

Turo ne se limite pas à la promotion des véhicules électriques. La plateforme s’engage à maximiser l’utilisation des 1,5 milliard de voitures dans le monde, en libérant la valeur des voitures sous-utilisées. Cette mission encourage chacun à tirer parti des opportunités offertes par l’autopartage et de contribuer à une mobilité plus verte.

Une offre adaptée et des opportunités pour les propriétaires

Turo se positionne comme une plateforme idéale pour les véhicules électriques grâce à des fonctionnalités dédiées, telles que des filtres spécifiques et une collection spéciale de véhicules électriques. Les propriétaires de ces voitures peuvent ainsi générer des revenus complémentaires. Cela répond à une demande croissante pour ce type de location.

Avec des campagnes de promotion régulières, Turo incite activement les Français à utiliser des véhicules électriques. La plateforme prévoit également de lancer prochainement, en partenariat avec un leader du financement automobile, une offre de financement spécifique. Cette initiative vise à faciliter l’achat de véhicules électriques pour les Français qui veulent franchir le pas vers une mobilité plus écologique.

Les modèles électriques les plus populaires sur Turo

La plateforme met en avant les voitures électriques les plus fréquemment louées en France. En tête de liste, on retrouve la Tesla Model 3, suivie par la Renault Zoe et la Tesla Model Y. Cette popularité démontre l’intérêt croissant des utilisateurs pour des modèles variés qui répondent à différents besoins et budgets.

En plus de contribuer à l’essor des véhicules électriques, Turo offre des avantages significatifs à ses utilisateurs. Les locataires peuvent bénéficier d’un service de livraison à des endroits personnalisés. Ils peuvent choisir leur domicile, des aéroports ou des gares. Cela leur évite les déplacements inutiles et les files d’attente typiques des agences de location traditionnelles. Cette flexibilité est combinée à des prix compétitifs à partir de 20 euros par jour. Ce prix rend l’expérience de location sur Turo particulièrement attractive.

Avec des options variées et adaptées à tous les budgets, Turo se positionne comme une alternative économique et pratique face aux loueurs traditionnels. La plateforme permet aux utilisateurs de trouver la voiture idéale pour leurs besoins spécifiques. Par la même occasion, ils soutiennent la transition vers des solutions de transport plus durables.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.