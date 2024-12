Bluesky+ : enfin un réseau qui ne se nourrit pas de publicités ciblées !

Bluesky, la start-up concurrente de X, vient de dévoiler un abonnement payant. Appelé Bluesky+, ce service devrait bientôt permettre à la plateforme de diversifier ses sources de revenus.

L’annonce a été faite après la présentation de la série A de financement de 15 millions de dollars en octobre. Ce modèle d’abonnement, bien que toujours en développement, est désormais en phase de pré-lancement avec des maquettes publiées sur GitHub.

L’objectif de Bluesky est clair : proposer un abonnement premium tout en restant fidèle à ses utilisateurs. La start-up a mis en avant plusieurs fonctionnalités qui pourraient être réservées aux abonnés Bluesky+. Parmi celles-ci, il y a des options de personnalisation avancée et des outils de gestion de contenu plus puissants. Le but est de permettre aux utilisateurs de contrôler davantage leur expérience sur la plateforme, notamment en termes de confidentialité et de modération de contenu.

Un point fort de Bluesky+, c’est la promesse d’une expérience sans publicité intrusive. Par conséquent, la société prévoit de proposer une version premium plus fluide et plus propre, sans les distractions habituelles des publicités en ligne. L’abonnement pourrait aussi inclure des options avancées de filtrage des contenus et des contrôles plus stricts sur les algorithmes recommandant les publications.

Les premiers tests et retours des utilisateurs

Les premières maquettes de Bluesky+ ont été publiées sur GitHub. Ces dernières offrent un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler l’abonnement. Cependant, la société précise qu’il s’agit encore de concepts exploratoires et que des ajustements sont possibles. Certains utilisateurs de Bluesky ont exprimé leur enthousiasme. Ils voient dans cette évolution une manière de se détacher de la dépendance aux revenus publicitaires.

« Nous voulons une plateforme où les utilisateurs ne sont pas simplement des produits », a déclaré un porte-parole de Bluesky. Cette déclaration reflète clairement la vision de la start-up : offrir une alternative à X, en mettant l’accent sur l’expérience utilisateur plutôt que sur la monétisation par la publicité.

Bien que la start-up n’ait pas encore confirmé les prix, des rumeurs circulent concernant le coût de Bluesky+. Plusieurs sources évoquent une fourchette de prix abordable, qui pourrait varier entre 5 et 10 dollars par mois. En outre, selon les informations disponibles, la maquette de l’abonnement affiche un tarif de 8 dollars par mois ou 72 dollars par an, mais ces prix ne sont pas encore définitifs.

Le modèle économique de Bluesky, une alternative à X ?

Avec l’introduction de Bluesky+, la start-up cherche à se distinguer des géants des réseaux sociaux. X, Facebook et Instagram reposent largement sur la publicité pour générer des revenus. En revanche, Bluesky semble vouloir privilégier un modèle d’abonnement qui offrirait aux utilisateurs un plus grand contrôle sur leur expérience, tout en créant une source de revenus plus stable et moins invasive.

La question qui se pose désormais est : les utilisateurs de Bluesky seront-ils prêts à payer pour un service premium ? L’abonnement Bluesky+ pourrait offrir une expérience enrichie. Mais l’adhésion à un modèle payant reste une décision cruciale.

