CapCut, Canva : attention à ces fausses versions piégées par les hackers !

Créateurs de contenus, restez sur vos gardes ! Des hackers cherchent à vous faire installer un fichier piégé, capable de prendre le contrôle total de votre ordinateur. Pour ce faire, ils ont diffusé de fausses versions de CapCut, Canva et Adobe Express sur le net.

Elles imitent les vrais logiciels, promettent des fonctionnalités IA avancées, et vous invitent à cliquer avec le sourire. Et vous, qui êtes créateurs de contenu à la recherche de la version Pro ultime, vous êtes leur cible.

Ils ont tout compris au marketing, ces hackers. Ils savent que l’IA, c’est le mot magique du moment. Alors ils l’ont intégré à leur plan diabolique. Celui de proposer une version premium de CapCut.

Le nom sonne pro, genre « CapCutProAI ». Et je vous jure, ils ont fait en sorte que le site ressemble à celui de l’éditeur officiel. Même la page d’accueil est soigneusement conçue pour inspirer confiance avec des générateurs d’images IA et des simulations de chargement ultra crédibles.

Qui ne tomberait pas dans le panneau ? Cependant, roulement de tambours ! Dès que vous téléchargez la vidéo, que vous venez, soi-disant, de générer avec l’IA, vous êtes dans le filet.

Le fichier est intitulé Creation_Made_By_CapCut.mp4 – CapCut.com. Et ce n’est pas une vraie vidéo. C’est un cheval de Troie. Un logiciel d’accès à distance permettant aux pirates de prendre la main sur votre appareil, sans que vous ne vous en rendiez compte.

Comme le dit Martina López, spécialiste en cybersécurité chez ESET en Amérique latine : « Il suffit que la victime ouvre ce fichier, et en quelques clics, elle donne sans le savoir le contrôle total de sa machine ».

Think you're downloading CapCut Pro? Think again. ⚠️

Fake AI video tools are being used to hijack devices. Cybercriminals are mimicking trusted brands to trick creators into handing over full remote access.#CyberSecurity #AItools #CapCut #ESET