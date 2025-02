Ce champignon peut prendre le contrôle des insectes ! Bientôt utilisé sur les humains ?

Des scientifiques ont fait une grande découverte durant le tournage d’un documentaire télévisé réalisé dans un ancien entrepôt de poudre à canon victorien en Irlande du Nord. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Ce sont des araignées des cavernes « zombies » envenimées par un champignon qui ressemble à « Last of Us ».

Gibellula attenboroughii ? Une nouvelle espèce d’araignées zombies ?

Une étude publiée le mois dernier dans la revue Fungal Systematics and Evolution, ont révélé une « nouvelle espèce » de champignons. Ces derniers peuvent infecter les « araignées vivant dans des grottes et tissant des orbes ».

Cette nouvelle espèce est appelée Gibellula attenboroughii en l’honneur du biologiste et historien naturel britannique David Attenborough.

La conclusion des scientifiques affirme que les « araignées infectées présentent des changements comportementaux similaires à ceux rapportés chez les fourmis zombies ».

Il peut s’agir d’un champignon pathogène pour les qui contraint les fourmis infectées à abandonner leurs nids dans la canopée pour se déplacer vers des zones plus favorables au développement du champignon.

Sachez que le mode de propagation de Gibellula attenboroughii est tout aussi terrifiant. Les auteurs de l’étude déclarent que le champignon force les araignées infectées à se déplacer vers des zones plus ouvertes. Cela permet ainsi aux courants d’air de disperser ses spores.

Alors, qu’en pensez-vous ? J’avoue que c’est une découverte fascinante digne d’une série dystopique.

Selon l’explication d’Harry Evans, auteur principal de l’étude et chercheur au Center for Agriculture and Bioscience International à Live Science, les spores envahissent l’araignée en infectant l’équivalent de son sang. C’est ce qui l’oblige ainsi à chercher un espace ouvert.

Par la suite, une neurotoxine tue l’araignée dès qu’elle atteint une zone dégagée. Par ailleurs, une substance antimicrobienne préserve son cadavre, permettant au champignon d’en absorber les nutriments.

Alors que le cycle se poursuit, le champignon développe de longues structures effrayantes à partir du corps de l’araignée.

Certes, ce processus a un aspect terrifiant, mais Harry Evans a déclaré à Live Science que les substances produites par le champignon pourraient représenter un « trésor médical ». En effet, il pourrait avoir de nombreuses applications potentielles en médecine humaine, notamment dans le développement d’antibiotiques.

D’ailleurs, cette découverte nous fait rendre compte qu’il y a encore des chemins à faire dans le monde des champignons « zombies ».

« Il y a encore beaucoup de champignons à découvrir », a déclaré Evans à Live Science. « Le royaume fongique pourrait compter jusqu’à 10, 20 millions d’espèces, ce qui en ferait de loin le plus grand royaume, mais seulement 1 % d’entre elles ont été décrites. »

