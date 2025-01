Fuyez si vous les voyez : voici les 3 araignées les plus dangereuses du monde !

La plus grande de ces trois araignées à toile en entonnoir vient d’Australie. Cette araignée la plus venimeuse du monde est baptisée « Big Boy ».

Des chercheurs australiens et allemands viennent de reclasser l’un des arachnides les plus connus de l’univers. Le résultat de leurs recherches détaillées dans une étude du 13 janvier révèle que cette gigantesque araignée à crocs et à toile-entonnoir de Sydney comprend trois espèces différentes d’araignées géantes à crocs et à toile-entonnoir.

Une étude plus poussée sur l’araignée la plus venimeuse du monde

Selon Helen Smith du Musée australien, un des participants de l’étude, dans un communiqué de l’Université Flinders : « Lorsque notre équipe internationale de chercheurs a « rouvert le dossier » sur l’entonnoir de Sydney, nous avons examiné les détails morphologiques fins et les séquences génétiques de la région et avons découvert que l’espèce était divisée en trois groupes distincts ».

Stephanie Loria de l’Institut Leibniz, la personne qui a dirigé l’étude a ajouté « Notre recherche a révélé une diversité cachée parmi les araignées à toile en entonnoir ».

L’étude de cette équipe de chercheurs consistait premièrement à comparer les anatomies et les gènes après avoir constaté que des araignées mâles à toile en entonnoir particulièrement grandes faisaient partie du programme de venin du parc australien des reptiles.

L’enquête consistait à collecter des spécimens à toiles en entonnoir de la région de Sydney. Ensuite, les scientifiques l’ont comparé avec des modèles centenaires des collections du musée australien.

L’équipe a découvert que ce qui était autrefois considéré comme une seule espèce d’araignée à toile-entonnoir de Sydney correspond en réalité à trois espèces distinctes. Notons que cette espèce était à l’initiale connue pour ses caractéristiques variées.

Qu’est-ce que l’étude a révélé ?

Loria et ses collègues les ont reclassées ainsi : l’araignée à toile-entonnoir « classique » de Sydney (Atrax robustus), présente dans la côte centrale et le bassin de Sydney ; l’araignée à toile-entonnoir du sud de Sydney (Atrax montanus), principalement située dans les Blue Mountains, au sud et à l’ouest de la ville ; et l’araignée à toile-entonnoir de Newcastle (Atrax christenseni), localisée près de la ville éponyme au nord de Sydney.

Vu que la plus grande des trois espèces est la toile-entonnoir de Newcastle. Elle a été surnommée « Big Boy » selon le souhait des habitants de Newcastle.

« L’Atrax christenseni, surnommé Big Boy, est une espèce totalement nouvelle. La « véritable » Atrax robustus, de Sydney, est concentrée sur la rive nord de Sydney et la côte centrale, et l’Atrax montanus, du sud de Sydney, est un nom d’espèce ressuscité datant de 1914 », a expliqué Loria.

« Les araignées sont plus anciennes que les dinosaures. En plus de 300 millions d’années d’existence, elles ont maîtrisé presque tous les environnements de la Terre et jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes mondiaux. Et elles sont étonnamment diverses : on compte environ 52 500 espèces d’araignées vivantes connues, et il en reste encore beaucoup à découvrir », a déclaré Kris Helgen, scientifique en chef et directeur de l’Australian Museum Research Institute, qui n’a pas participé à l’étude.

Ces chercheurs ont également précisé que la découverte de ces nouvelles espèces pourrait avoir des implications concrètes pour l’étude des venins d’araignée et la création d’antivenins. Par ailleurs, on peut désormais imaginer quelle espèce d’araignée a pu inspirer Aragog, le gigantesque mangeur d’humains de l’univers de Harry Potter.

