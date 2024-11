Ce satellite a été téléporté, et les scientifiques n’ont aucune explication

Un satellite vieux de plusieurs décennies, abandonné dans l’immensité de l’orbite terrestre, décide soudainement de faire ses bagages pour une destination surprise. Pas de moteurs, pas d’interventions humaines connues… et pourtant, il est là, dans un tout autre coin de l’espace. Cette histoire a laissé les scientifiques perplexes et un peu sur les nerfs. Préparez-vous à plonger dans le mystère de Skynet-1A.

En 1969, le Royaume-Uni lançait Skynet-1A, un satellite militaire destiné à sécuriser les communications des forces britanniques. Plus de 50 ans plus tard, ce dinosaure de l’ère spatiale a décidé de bouger… tout seul. Son déplacement inexpliqué a non seulement défié les lois de la physique orbitale, mais aussi mis en danger une foule d’autres satellites géostationnaires. Alors, qui (ou quoi) a bien pu le déplacer ? Les scientifiques, déconcertés, cherchent toujours des réponses.

Le vieux satellite baptisé Skynet-1A (oui, comme dans Terminator) a été lancé en 1969. Maintenant, elle se balade soudainement sur son orbite géostationnaire à 22 000 miles au-dessus de la Terre. Jusque-là, rien d’extraordinaire, sauf qu’il s’est comme téléporté. Personne ne sait qui l’a déplacé ni comment c’est arrivé.

C’est la BBC qui le rapporte. Apparemment, Skynet-1A, que les forces britanniques ont autrefois utilisé, s’est déplacé de manière inattendue. Au lieu de dériver doucement vers l’est, comme les lois de la gravité l’auraient prédit, il a filé vers l’ouest, passant de la côte est de l’Afrique aux Amériques.

Skynet-1A a donc atterri dans un « puits de gravité » à 105 degrés de longitude ouest. Stuart Eves, un consultant spatial interviewé par la BBC, a expliqué que le satellite « se trouve désormais dans ce que nous appelons un ‘puits de gravité’, errant en avant et en arrière comme une bille au fond d’un bol. »

Par ailleurs, ce déplacement imprévu met en danger d’autres satellites géostationnaires qui partagent l’orbite terrestre. « Parce qu’il est mort, le risque est qu’il heurte quelque chose, et parce que c’est notre satellite, nous en sommes toujours responsables », ajoute Eves.

Qui contrôlait vraiment Skynet-1A, et pourquoi a-t-il échappé à tout le monde ?

Alors, est-ce une opération top secrète ? Un coup des extraterrestres, un bug monumental dans les calculs ? Ou est-ce un phénomène mystérieux comme la disparition des 212 satellites de Starlink ? Je peux vous faire un petit rappel historique ! Skynet-1A a été construit et lancé par les Américains.

Toutefois, ils ont ensuite transféré le contrôle à la Royal Air Force britannique. Enfin, c’est ce que tout le monde pense. Graham Davison, qui dirigeait les opérations du satellite pour la RAF, avoue qu’il ne se souvient pas si le contrôle a été rendu aux États-Unis.

Ce que je sais, c’est qu’en juin 1977, Oakhanger, la station britannique de suivi, a perdu contact avec Skynet-1A. Plutôt que d’être envoyé dans un « cimetière orbital », là où les vieux satellites terminent leur vie comme de simples débris, Skynet-1A a continué sa route. Et aujourd’hui, il est bien trop près des satellites actifs pour que tout le monde reste serein.

Le problème avec des satellites comme Skynet-1A, c’est qu’ils ajoutent au chaos déjà présent en orbite. Rien qu’en octobre, un satellite Boeing a explosé en libérant 500 débris traçables. Les scientifiques redoutent donc le syndrome de Kessler. Il s’agit d’un scénario catastrophe où les collisions entre débris se multiplient. Après, cela crée un effet boule de neige incontrôlable.

Heureusement, des entreprises travaillent sur des solutions. Notamment, le développement des engins capables de capturer et de déplacer les satellites hors service. Pourtant, le temps presse, et la situation devient de plus en plus critique.

À votre avis, est-ce une œuvre d’extraterrestres, une maladresse humaine, ou juste un simple hasard spatial ? Donnez-nous votre théorie en commentaire !

