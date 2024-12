Cette actrice p*rno collabore avec une entreprise d’IA pour réduire la pression de son métier

L’industrie du divertissement pour adultes explore de nouvelles frontières avec l’IA. Chloe Amour, une star reconnue de 33 ans, vient de franchir une étape inédite en vendant son image à une entreprise d’IA pour créer une version virtuelle d’elle-même.

Cette démarche vise à réduire la pression liée à son métier tout en maintenant une présence constante en ligne. Avec une carrière florissante dans la pornographie, Chloe Amour a cherché des moyens innovants pour alléger ses contraintes professionnelles. « Quand je discute directement avec mes fans, ils ont souvent des attentes que je ne peux pas toujours satisfaire », a-t-elle confié. L’IA lui permet de répondre à cette demande sans être physiquement présente.

En collaboration avec une entreprise d’IA, Chloe a fourni des photos, des vidéos et des informations personnelles pour créer une version numérique fidèle. Cette version IA peut interagir avec ses fans tout en offrant une expérience personnalisée et immersive. Toutefois, Chloe insiste sur la transparence : « Les utilisateurs savent qu’ils interagissent avec une IA et non avec moi directement. »

Une technologie populaire dans la pornographie

L’utilisation de l’IA dans le divertissement pour adultes connaît une popularité croissante. Des plateformes comme CamSoda permettent désormais aux utilisateurs de créer des partenaires virtuels personnalisés. Elle permet d’ajuster leur apparence, leur personnalité et même leurs préférences. Ces innovations redéfinissent la relation entre les artistes et leurs fans.

Selon Greg Isenburg, PDG de Late Checkout, ce marché est en plein boom. Il prévoit que les « petites amies IA » généreront 1 milliard de dollars de revenus. Dans un blog récent, Isenburg a partagé l’anecdote d’un homme dépensant jusqu’à 10 000 dollars par mois pour interagir avec des partenaires virtuels. Cela illustre l’ampleur de l’engouement pour ces compagnons numériques.

Avantages et défis d’une double présence virtuelle

Pour Chloe Amour, adopter cette technologie présente des avantages indéniables. « Lors d’un tournage, je peux être sur le plateau pendant plus de dix heures. L’IA me permet de mieux gérer mon emploi du temps », a-t-elle expliqué. Néanmoins, tout n’a pas été simple : « J’aurais dû m’inscrire plus tôt pour bénéficier d’un meilleur bonus ! », plaisante-t-elle.

Malgré son enthousiasme, Chloe reconnaît que l’IA reste une technologie déroutante et parfois inquiétante. Pourtant, elle considère cette transition comme une évolution naturelle. La plateforme lui a permis d’optimiser son temps et de diversifier ses revenus.

Les implications de cette révolution technologique s’étendent bien au-delà de l’industrie adulte. Sur des plateformes comme Facebook et Instagram, des publicités explicites pour des compagnons générés par l’IA se multiplient et attirent une clientèle variée. L’essor des relations numériques soulève des questions éthiques, mais ouvre également de nouvelles opportunités économiques.

