Et si on mettait l’argent au placard une bonne fois pour toutes ? Pas de pièces, pas de billets, pas de virements bancaires. Juste des gens, des ressources et une société qui tourne… C’est exactement ce que j’ai demandé à ChatGPT. Comment imagines-tu un monde sans argent ? Un futur utopique ou dystopique ? Et devine quoi ? Tout dépend de l’angle sous lequel nous regardons les choses.

Quand j’ai demandé à ChatGPT d’imaginer un monde sans argent, je ne savais pas trop à quoi m’attendre. Des utopies où tout le monde vit en harmonie ? Des dystopies à la 198″ où tout le pouvoir est centralisé ? Est-ce que cela donnerait un monde meilleur ou, au contraire, un chaos sans nom ? Eh bien, comme toujours, l’IA ne m’a pas déçu. Sa réponse m’a donné une nouvelle perspective sur ce que pourrait être une société débarrassée de ses billets et de ses comptes en banque.

La vision utopique de ChatGPT

Dans un monde sans argent, tout pourrait changer pour le meilleur. Fini les inégalités économiques qui creusent un fossé entre les riches et les pauvres. « Sans argent, les ressources pourraient être distribuées de manière plus équitable » m’a dit ChatGPT. Ainsi, tout le monde aurait accès à la nourriture, à un logement digne, et à des soins de santé.

« Sans la pression de gagner de l’argent, les gens pourraient se concentrer sur le travail collaboratif et la contribution à la communauté » ajoute ChatGPT. Une véritable solidarité prendra donc la place de cette compétition effrénée.

Par ailleurs, d’après ChatGPT, « les activités créatives, éducatives ou bénévoles pourraient être plus valorisées ». Ainsi, chacun pourrait suivre ses passions sans se demander si cela rapporte. Il n’y aura plus de Mozart, de Marie Curie, ou de Van Gogh en puissance.

Imaginez également un quotidien où le stress financier n’existe pas. Nous n’aurons plus de factures à payer ni de dettes à rembourser. ChatGPT pense que les gens seraient sans doute plus heureux, avec une meilleure santé mentale.

Basculons dans la vision dystopique

Évidemment, ce monde sans argent pourrait aussi virer au cauchemar. ChatGPT a aussi partagé les scénarios sombres qui pourraient se dessiner. « En l’absence de monnaie, qui contrôle et distribue les ressources ? » a demandé l’IA. Une élite ou un système bureaucratique pourrait prendre le contrôle, et certains pourraient mal utiliser ce pouvoir immense

Soyons aussi honnêtes. Beaucoup de gens bougent pour gagner leur vie. Sans cela, que se passerait-il ? ChatGPT explique que « si les incitatifs monétaires disparaissent, certaines personnes pourraient perdre leur motivation à contribuer activement à la société ». Par conséquent, cela freinerait l’innovation et la productivité. Alors, bye bye, les grandes découvertes.

Et bien sûr, je pense aussi que si tout est gratuit, mais régi par un système central, les individus risquent de devenir totalement dépendants. Cette perte d’autonomie pourrait donc créer un sentiment de passivité et d’impuissance face aux décisions des distributeurs de ressources.

Ce n’est pas tout ! « Évaluer la valeur des biens et des services pourrait devenir extrêmement complexe » enchaîne ChatGPT. Comment savoir si nous échangions de manière juste ou si les ressources sont bien utilisées ? Je trouve qu’un tel flou pourrait provoquer des conflits et une inefficacité généralisée.

L’argent, est-il donc un mal nécessaire ?

Ce que ChatGPT m’a montré, c’est qu’un monde sans argent n’est ni entièrement rose, ni entièrement noir. J’ai compris qu’il faudrait une transformation énorme de nos valeurs, de nos systèmes économiques et de notre manière de penser.

« La coopération, l’équité et le respect de tous les membres de la société. devraient devenir les nouvelles règles du jeu » a proposé le ChatGPT

Cela dit, n’oublions pas que ChatGPT reste une IA. Ses prédictions et réflexions se basent sur des analyses et des scénarios hypothétiques. Je pense aussi que l’argent, bien qu’imparfait, reste aujourd’hui un outil essentiel pour structurer nos sociétés.

Mais peut-être qu’un jour, avec suffisamment d’imagination et d’efforts, nous pourrions créer un monde qui fonctionne autrement, où l’argent n’aura plus sa place.

Imaginons un instant qu’on nous annonce l’abolition de l’argent demain. Comment réagiriez-vous ? Utopie ou dystopie ? À vous de juger ! Pensez-vous que cela pourrait vraiment améliorer nos sociétés ? Exprimez-vous dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.