ChatGPT va devenir un chaud lapin : le « Mode Adulte » débarque début 2026

Vous l’aviez peut-être attendu et il arrive enfin ! ChatGPT se met au Mode Adulte début 2026. Tenez-vous prêts, ça promet de chauffer.

Ces derniers temps, OpenAI ne cesse de nous surprendre avec son modèle le plus convoité. D’abord le GPT‑5.1, qui a fait parler de lui par ses capacités bluffantes. Puis le GPT‑5.2, tout juste lancé, qui repousse encore les limites de l’IA conversationnelle. Et maintenant, la firme compte séduire encore plus d’utilisateurs avec le Mode Adulte de ChatGPT. Ceci promet de bousculer les règles du jeu.

Mode Adulte de ChatGPT : c’est confirmé !

Non, ce n’est pas une rumeur. OpenAI a bel et bien annoncé que le « Mode Adulte » de ChatGPT arrivera début 2026. Probablement dans le premier trimestre. Pour l’instant, aucune date précise n’a été fixée, car tout dépend de l’efficacité du système de prédiction de l’âge.

L’IA devra deviner si vous avez l’âge légal pour accéder au contenu adulte avant de vous ouvrir les portes du mode chaud lapin. C’est d’ailleurs un défi principal. Le principe est de ne pas passer par les classiques fenêtres « Confirmez votre âge ».

OpenAI ne veut pas se fier à la bonne foi des utilisateurs. L’idée est de créer un système qui devine votre âge rien qu’en analysant votre façon de parler et les sujets que vous abordez. Bien plus malin que ces pop-ups agaçantes qu’on clique machinalement.

En attendant que l’IA soit parfaitement au point, le contenu adulte restera verrouillé. OpenAI prend son temps pour que tout fonctionne sans accroc, et pour éviter toute erreur qui pourrait avoir des conséquences juridiques ou commerciales.

Un ChatGPT moins prude

Pendant longtemps, ChatGPT a été critiqué pour sa prudence extrême. Une question un peu osée est tout de suite filtrée. Idem pour une remarque borderline. Cette approche, si stricte soit-elle, protégeait OpenAI sur le plan légal et commercial.

Mais maintenant, avec ce mode adulte, le chatbot va pouvoir discuter librement de sujets jusque-là interdits comme la sexualité, les relations, la santé mentale. Bref, des conversations que le ChatGPT familial n’aurait jamais osé.

Ne vous trompez pas. Il ne s’agit pas forcément de nudité ou de contenu ultra-explicite. Fidji Simo, PDG des applications chez OpenAI, et Sam Altman, le CEO, laissent entendre que ce mode adulte est surtout conçu pour ouvrir les discussions là où les filtres actuels sont trop stricts.

On parle donc d’un ChatGPT plus mature. Celui capable de tenir un vrai dialogue avec des utilisateurs adultes, tout en gardant des garde-fous pour la sécurité et la légalité. Au-delà de la sécurité, ce mode adulte de ChatGPT risque de transformer l’expérience utilisateur. Vous le constaterez très bientôt.

