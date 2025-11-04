Comment l’IA agentielle redéfinit le marketing moderne

L’intelligence artificielle transforme le marketing sur tous les plans. Cela dit, le changement le plus profond ne se limite pas à une automatisation plus intelligente ou à des analyses plus sophistiquées.

Il se manifeste avec l’émergence de l’IA agentielle. Ces systèmes autonomes capables d’agir, d’apprendre et de collaborer au sein de l’écosystème marketing. Voilà pourquoi, la conférence MarTech de novembre ouvrira avec les réflexions de Scott Brinker, figure incontournable du marketing technologique.

L’IA agentielle et le marketing : le thème d’ouverture du MarTech Conference

L’ouverture de la MarTech Conference se fera en ligne aujourd’hui, le 4 novembre 2025 à 19h. Scott Brinker, rédacteur en chef de chiefmartec.com, y expliquera comment l’IA agentielle transforme la structure même des équipes marketing, les technologies utilisées et l’expérience client.

Il montrera comment les outils traditionnels deviennent de véritables coéquipiers capables d’interagir et de contribuer directement à la stratégie. Scott Brinker présentera également les différents types d’agents d’IA qui se développent dans le marketing.

Cela va des agents de recherche et de campagne aux assistants créatifs et aux optimisateurs de performance. Il expliquera également comment chacun s’intègre efficacement dans une pile martech moderne.

Pourquoi assister à la conférence ?

Parce que primo, c’est gratuit. Et secundo, après l’intervention de Scott Brinker, vous comprendrez comment intégrer l’IA agentielle dans la stratégie marketing. Vous saurez même saisir la manière dont ces agents interagissent avec l’infrastructure technologique et les systèmes de données.

Vous serez ensuite en mesure d’ajuster vos équipes ainsi que leurs flux de travail pour exploiter pleinement ces nouvelles possibilités. En plus, l’ouverture sera suivie d’une session de questions-réponses en direct et de six tables rondes.

Ces dernières seront consacrées aux agents IA et à leur impact sur le marketing. Ce qui vous permet de poser toutes vos questions et d’échanger sur les usages concrets de ces technologies.

