Comment Shazam devine vos morceaux avant même de les entendre ?

Et si une application pouvait deviner vos futurs morceaux préférés avant même que vous les entendiez ? Avec sa nouvelle fonctionnalité Fast Forward 2025, Shazam prétend révolutionner votre expérience musicale en prédisant les titres qui marqueront vos prochaines playlists.

Depuis sa création, Shazam a toujours impressionné par sa capacité à reconnaître instantanément les morceaux joués. Mais en 2025, l’application franchit un nouveau cap : elle prévoit désormais les chansons que vous aimerez à l’avenir. Avec la fonctionnalité Fast Forward 2025, Shazam ambitionne de devenir votre guide musical personnel en identifiant les titres que vous n’avez pas encore écoutés, mais qui pourraient bien devenir vos prochains favoris.

Fast Forward se base sur un mélange unique de données issues des recherches sur Shazam et des choix éditoriaux. Chaque jour, pendant cinq jours, 50 nouvelles chansons et 10 artistes émergents sont dévoilés. Ces prédictions sont segmentées par genre : dance, musique latine, country/rock, pop et hip-hop/R&B. Les premiers résultats ont été annoncés le 6 janvier.

Shazam ne se contente pas de prédire. L’application joue également un rôle de tremplin pour les artistes émergents. Les données indiquent qu’en 2023, 80 % des sélections de Shazam ont atteint le Top 100 d’Apple Music. Cette année, Shazam promet de mettre en lumière des talents qui sont sur le point de percer. Ce soutien leur offre une visibilité mondiale et une chance de marquer leur empreinte dans l’industrie musicale.

Les critiques de ce modèle prédictif

Cependant, tout n’est pas rose pour cette initiative. Les sceptiques soulignent que les prédictions de Shazam pourraient être influencées par des stratégies marketing des maisons de disques. Par conséquent, de nombreux artistes recommandés dans le cadre de Fast Forward ont déjà collaboré avec des musiciens renommés ou disposent d’une présence notable dans leur scène musicale locale.

Par ailleurs, les chansons ne peuvent apparaître dans les données de Shazam que si elles sont déjà diffusées sur des plateformes publiques comme la radio ou les services de streaming.

Malgré ces critiques, les premières sélections de Fast Forward présentent une diversité impressionnante. Parmi les artistes du premier jour figurent le britannique Joe Hunt, icône du speed garage, le groupe macédonien Also Astir, spécialisé dans la folk house et le brésilien VCSION, maître de la house. La techno espagnole de Prophecy s’ajoute également à cette palette sonore, offrant une expérience riche et variée.

