Comment utiliser le CRM de HubSpot dans le secteur des services 

Dans le secteur des services, tout commence par une relation : un échange, une écoute, une promesse tenue. Pourtant, à mesure que les équipes grandissent et que les projets se multiplient, il devient difficile de garder cette proximité, ce lien si précieux avec chaque client. Le CRM de HubSpot redonne justement du sens à la donnée, de la clarté aux échanges et surtout, de l’humain dans la technologie.

Cette plateforme de Customer Relationship Management réunit vos équipes autour d’une même vision. Elle anticipe également les besoins de vos clients et fluidifie vos processus sans jamais sacrifier la qualité du service. Un rêve de manager débordé qui devient une réalité accessible. Les entreprises qui l’ont adopté ont vu leurs leads croître de 218 % et leurs contrats signés bondir de 59 % après un an d’utilisation.

Comprendre la valeur du CRM de HubSpot pour les entreprises de services

Dans les métiers des services, chaque interaction est une promesse faite à votre client. HubSpot vous aide à la tenir, jour après jour. Son CRM vous permet de gérer efficacement les contacts et d’orchestrer vos relations en connectant le marketing, la vente et la prestation. Il devient ainsi le cœur d’un véritable écosystème collaboratif.

Autrement dit, le logiciel agit comme une mémoire commune, une “source de vérité” partagée par toutes vos équipes. Chaque collaborateur, qu’il soit commercial, chef de projet ou responsable marketing, accède aux mêmes données en temps réel. Cette vision unifiée met fin aux pertes d’informations et aligne vos efforts autour du client. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les entreprises guidées par la donnée ont 23 fois plus de chances d’attirer de nouveaux clients.

💡 Le saviez-vous ? 57 % des utilisateurs de HubSpot constatent une hausse directe de leur chiffre d’affaires après adoption de la plateforme. Pour le vérifier par vous-même, vous pouvez dès aujourd’hui expérimenter gratuitement ce logiciel CRM et découvrir comment centraliser efficacement vos données clients.

L’implémentation est une étape cruciale pour tirer le meilleur du CRM de HubSpot dans le secteur des services. La première étape consiste à structurer votre base de données. Commencez par importer vos contacts existants. Depuis l’interface principale, accédez à Contacts > Import > Start an import. La plateforme HubSpot vous guide pour importer vos fichiers CSV ou XLSX et mapper correctement vos colonnes aux propriétés du CRM.

Puis, créez des propriétés personnalisées. Allez dans Settings > Properties pour créer des champs sur mesure. Pour les services, des propriétés comme “Type de Service Préféré”, “Secteur d’Activité” ou “Date de Renouvellement de Contrat” sont indispensables.

Enfin, organisez vos entreprises. Assurez-vous que chaque contact est associé à une entreprise. Cela vous permet d’avoir une vue globale de tous vos interlocuteurs chez un même client.

Configurer le suivi des deals et du chiffre d’affaires

Dans le secteur des services, votre pipeline de vente est le reflet de votre processus commercial. D’abord, personnalisez les étapes de votre pipeline. Rendez-le visuel en allant dans Settings > Objects > Deals. Ajoutez des étapes comme “Premier Contact”, “Devis Envoyé”, “Négociation”, “Contrat Signé” pour refléter fidèlement votre cycle de vente.

Puis, utilisez les produits et devis. Configurez votre bibliothèque de produits avec vos services standard (ex: “Audit SEO”, “Formation”, “Conseil en Stratégie”). Vous pourrez ainsi générer rapidement des devis précis directement depuis un deal.

Mettre en place le “Services Object” pour la livraison

Cette fonctionnalité est un game-changer pour le CRM de HubSpot dans le secteur des services. Elle vous permet de gérer la livraison de vos services après la vente comme un objet à part entière. Pour en profiter, commencez par créer un pipeline de services. Contrairement au pipeline de vente, ce pipeline gère l’exécution. Ses étapes peuvent être “Kick-off”, “En Cours”, “Livré” ou “Facturé”.

Automatisez ensuite la création des services. Configurez une automatisation (workflow) qui crée automatiquement un enregistrement de “Service”, et qui l’associe au contact, à l’entreprise et au deal lorsque ce dernier passe au statut “Gagné”. Vous pouvez aussi utiliser des modèles de projet.

Pour des services standardisés, servez-vous des modèles comme ceux disponibles avec l’intégration Arrows. Ils permettent de lancer instantanément le même plan de projet avec les mêmes tâches et délais à chaque nouvelle mission. Passez à la vitesse supérieure en explorant les Hubs payants de HubSpot pour débloquer des fonctionnalités d’automation avancée essentielles pour scaling votre activité.

Les principales fonctionnalités du CRM de HubSpot et leur cas d’usage concrets dans le secteur des services

Les fonctionnalités du CRM de HubSpot sont pensées pour répondre aux vrais défis du terrain. Le “Services Object” centralise tout ce qui concerne la livraison post-vente : projets, tâches, échanges, satisfaction. Vous gardez une vision claire de ce qui se passe, sans jamais perdre le fil.

Les pipelines visuels permettent de suivre les deals et les projets comme sur un tableau vivant. Les workflows automatisés, eux, gèrent les rappels, notifications et relances pour que rien ne soit oublié. Quant au suivi des emails et aux rapports personnalisés, ils fournissent une transparence totale sur les performances de vos équipes.

Prenons un exemple concret. Une société de conseil vend un audit marketing. Une fois le contrat signé, HubSpot crée automatiquement un projet nommé “Audit Marketing – [Client]”. Ce service est relié au deal et au contact. L’équipe projet suit ensuite chaque étape du pipeline de services, tandis que le client reçoit des mises à jour automatiques.

Sandler, une entreprise de formation, a utilisé cette approche pour unifier ses équipes commerciales et marketing. Elle a augmenté son taux d’adoption des outils de 50% sur un an. Envie de voir comment le Services Object peut révolutionner la gestion de vos projets ?

Automatisation et marketing inbound pour les services

Le sales automation est votre meilleure alliée pour proposer plus de valeur sans alourdir vos journées. Avec le CRM HubSpot, vous pouvez automatiser chaque étape du parcours client, du premier clic jusqu’à la fidélisation.

En marketing digital, l’approche inbound attire naturellement les bons prospects, au bon moment. Publiez des contenus utiles, créez des pages d’atterrissage engageantes, puis laissez le logiciel HubSpot capter et qualifier vos leads. Dès qu’un contact télécharge un livre blanc, une séquence d’e-mails adaptée se déclenche automatiquement. Un clic sur une offre, lui, peut relancer une proposition personnalisée. Ainsi, chaque action nourrit la relation sans jamais paraître mécanique.

Le lead scoring, quant à lui, identifie les prospects les plus prometteurs. Vos commerciaux savent immédiatement où concentrer leurs efforts, ce qui accélère la conversion et améliore l’expérience client.

Du côté du suivi, les automatisations assurent une relation continue et attentionnée : e-mails de bienvenue, rappels automatiques, bilans programmés à 30, 60 ou 90 jours… Même les enquêtes de satisfaction partent toutes seules, garantissant un retour régulier sur la qualité de vos services.

Cette rigueur n’a rien de froid : elle libère du temps pour ce qui compte vraiment, la relation humaine. D’ailleurs, certaines agences ont économisé jusqu’à 8 000 dollars en heures de travail grâce à l’automatisation HubSpot. En même temps, elles ont amélioré la qualité de leurs échanges avec les clients.

Gestion de la relation et fidélisation client

Dans les services, la rétention est aussi importante que l’acquisition. La plateforme CRM de HubSpot fournit les outils pour fidéliser vos clients sur le long terme. Le Service Hub est spécialement conçu pour cet aspect. Son système de tickets dans une boîte de réception partagée permet de transformer n’importe quel canal de contact (email, chat, formulaire) en un ticket traçable, assignable et priorisable.

Ainsi, vos équipes ne perdent plus aucune demande et les clients bénéficient d’un suivi transparent. Preuve par les chiffres : Les entreprises utilisant HubSpot ont constaté une augmentation de 17 % de leur temps de réponse et une hausse de 7 % de la satisfaction client.

Pour réduire la charge sur vos équipes, déployez des chatbots et constituez une base de connaissances. Un agent conversationnel peut résoudre jusqu’à 65 % des requêtes courantes sans intervention humaine. Parallèlement, une base de connaissances bien fournie permet à vos clients de trouver des réponses par eux-mêmes. Elle améliore donc leur autonomie et leur expérience globale.

En outre, l’un des atouts majeurs du CRM de HubSpot dans le secteur des services est la vue à 360° du client. Chaque interaction est enregistrée dans la timeline du contact. Elle peut être un e-mail de vente, un ticket de support, une note de call ou le statut du service en cours. Quand un client appelle, toute son histoire est disponible en un clin d’œil. Envisagez le Service Hub Starter pour doter votre équipe d’une boîte de réception partagée et d’un système de tickets performant.

Perspectives d’évolution avec HubSpot

Le CRM HubSpot pour les entreprises de services est conçu pour grandir avec vous. Vous pouvez commencer simplement, tester, apprendre, puis enrichir votre plateforme au fur et à mesure que vos besoins évoluent.

L’intelligence artificielle Breeze AI vous accompagne dans vos tâches quotidiennes. Elle résume vos réunions, prépare vos appels et recherche les informations clés en un instant. Tout devient alors plus fluide, plus rapide, plus précis. Les agents IA, comme le Customer Agent, peuvent même gérer certaines demandes clients en toute autonomie. Ils libèrent ainsi vos équipes pour se concentrer sur les missions à forte valeur ajoutée.

En choisissant les versions Professionnelle ou Entreprise, vous débloquez de nouveaux leviers puissants. Ces derniers incluent notamment le scoring prédictif pour anticiper les opportunités et le reporting avancé pour piloter vos performances. Ils comprennent également les automatisations complexes et objets personnalisés qui s’adaptent à votre métier. Ces outils transforment votre CRM en une véritable plateforme d’intelligence opérationnelle, capable de comprendre, d’anticiper et d’améliorer chaque étape du parcours client.

Le mot de la fin : votre feuille de route vers l’excellence opérationnelle

Intégrer le CRM de HubSpot dans votre entreprise de services est un choix stratégique pour centraliser vos opérations, procurer une expérience client remarquable et piloter votre croissance par la data. La marche à suivre est claire : commencez par le CRM gratuit pour centraliser vos contacts et visualiser votre pipeline.

Automatisez ensuite les processus critiques comme le suivi des leads et la création de projets. Puis, adoptez le Services Object pour gérer efficacement la livraison de vos prestations. Enfin, équipez votre équipe service avec les outils du Service Hub pour booster la satisfaction et la rétention.

FAQ : Réponses aux questions clés sur l’utilisation de HubSpot

Le CRM HubSpot est-il vraiment adapté à une petite entreprise de services ?

Oui. Le CRM de HubSpot s’adapte à chaque étape de la croissance de votre entreprise. La version gratuite procure une base solide pour gérer vos contacts, entreprises, deals et tâches, sans investissement initial. C’est un outil puissant et accessible, idéal pour les petites structures. Ensuite, les Hubs payants (Marketing, Sales, Service) peuvent être ajoutés progressivement pour automatiser davantage et répondre aux besoins spécifiques du secteur des services.

La plateforme HubSpot dispose d’un écosystème d’intégrations riche et intuitif. Elle se connecte parfaitement à Google Workspace et Microsoft 365 pour synchroniser calendriers et e-mails. Son Marketplace regroupe des centaines d’applications (Slack, Zoom, QuickBooks, et bien d’autres) qui permettent de relier votre CRM à l’ensemble de vos outils. Vous évitez ainsi les silos d’informations et gardez une vision unifiée de vos données.

Quel est le coût réel d’une mise en œuvre complète dans le secteur des services ?

Le coût dépend de vos besoins et du niveau de personnalisation souhaité. Le cœur du CRM HubSpot est gratuit. Cependant, pour une solution complète, il faut envisager les Hubs payants (Marketing, Sales, Service), disponibles à partir de quelques dizaines d’euros par mois.

Le tarif évolue selon le nombre de contacts et les fonctionnalités choisies (Starter, Professional ou Enterprise). L’avantage majeur : vous ne payez que ce dont vous avez réellement besoin, ce qui rend l’investissement progressif et maîtrisé.

Combien de temps faut-il pour déployer HubSpot et former nos équipes ?

La plateforme HubSpot a été conçue pour une prise en main rapide. Une configuration de base peut être opérationnelle en quelques jours seulement. La HubSpot Academy propose des formations gratuites et certifiantes pour vos équipes, afin d’accélérer leur montée en compétence. Pour les déploiements plus complexes, HubSpot et ses partenaires certifiés assurent un accompagnement complet pour garantir la réussite et l’adoption du CRM.

Quelles sont les limites du CRM gratuit de HubSpot pour les entreprises de services ?

Le CRM gratuit est une excellente porte d’entrée, mais il reste limité en fonctionnalités avancées. Il ne comprend pas l’automatisation des workflows, le lead scoring, le reporting personnalisé, le Services Object ni la gestion des tickets. En revanche, il est parfait pour centraliser vos contacts, suivre vos pipelines et poser les bases d’une stratégie data-driven. Lorsque vos besoins évoluent, les versions payantes prennent le relais pour automatiser, mesurer et faire grandir votre activité.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.