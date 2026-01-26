Salesforce active l’achat par IA avec Google UCP

Salesforce renforce Agentforce Commerce grâce au protocole UCP de Google et mise sur l’IA pour transformer les interactions en ventes. Le commerce conversationnel entre dans une nouvelle ère.

Salesforce intègre le protocole UCP de Google à sa plateforme Agentforce Commerce. Cette intégration permet de poser les bases d’un commerce conversationnel piloté par l’IA. Grâce à ce standard ouvert, les agents intelligents se connectent aux systèmes marchands. Cette évolution permet de proposer des parcours d’achat fluides, personnalisés et contextuels, directement intégrés aux interfaces Google.

Un protocole pour orchestrer le commerce agentique

Avec l’intégration du Universal Commerce Protocol (UCP), Salesforce franchit une nouvelle étape dans la convergence entre intelligence artificielle et commerce en ligne. Ce protocole est conçu par Google. Il permet aux agents conversationnels d’interagir de manière native avec les systèmes e-commerce des marques : gestion des stocks, programmes de fidélité, logistique ou paiements.

Pensé comme un standard ouvert, UCP fluidifie les échanges entre les modèles d’IA (comme Gemini) et les infrastructures marchandes. Le moteur de recherche ou l’application deviennent des points de vente à part entière. Chaque requête peut déclencher une expérience d’achat personnalisée, en temps réel. Le commerce ne commence plus sur une plateforme dédiée : il s’insère dans la conversation.

Agentforce Commerce devient nativement compatible UCP

Salesforce déploie UCP directement dans sa plateforme Agentforce Commerce. Les marques peuvent ainsi créer des parcours d’achat conversationnels et interactifs, activables depuis les interfaces IA de Google. L’objectif est clair : transformer chaque signal d’intention d’achat en conversion immédiate, avec un minimum de frictions techniques.

Le processus d’intégration est simplifié grâce à un cadre standardisé. L’ensemble des transactions peut être sécurisé via Google Pay. Cette démarche garantit une gouvernance totale du parcours client. Merchandising, service après-vente, relation client : les marchands gardent la main sur leurs données et leur identité de marque.

Une nouvelle logique d’interaction IA-humain

Parmi les apports majeurs d’UCP est sa capacité à redéfinir le rôle des agents IA dans la relation client. Une fois autorisés, ces agents peuvent accompagner l’utilisateur sur une grande partie du cycle d’achat. Ils assurent également un relais fluide vers un conseiller humain lorsque cela est nécessaire. Pour les marques, c’est l’opportunité de conjuguer automatisation et expérience qualitative.

Ashish Gupta (Google) et Nitin Mangtani (Salesforce) insistent sur la portée stratégique du protocole. Il permet aux retailers de rejoindre leurs clients là où ils se trouvent et garantit interopérabilité, transparence et performance. Un calendrier de déploiement progressif est prévu, en lien avec les partenaires technologiques et marchands.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

