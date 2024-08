Crash boursier chez Intel : le PDG répond avec des versets bibliques !

Le marché boursier américain a connu un véritable effondrement, avec une chute massive des actions et des plateformes de courtage surchargées. En pleine tourmente, le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, a choisi une approche inattendue pour apaiser les investisseurs.

Malgré la tourmente, le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, tente de rassurer les investisseurs inquiets en tweetant des versets bibliques inspirants. Alors que l'action d'Intel a connu une forte baisse en fin de semaine dernière, ce qui a provoqué une chute générale du marché. Gelsinger a cité des passages des Proverbes de la Bible pour apaiser les esprits.

Les résultats décevants d'Intel

Intel a récemment annoncé des résultats trimestriels en dessous des attentes, ainsi qu'un plan de réduction de milliers d'emplois. Dimanche après-midi, Gelsinger a publié un verset de Proverbes : « Que tes yeux regardent droit devant toi et que tes regards soient bien fixés devant toi. Considère attentivement le chemin où tu dois aller et que toutes tes voies soient bien réglées. ». Cette citation intervient alors que le prix de l'action d'Intel s'effondre suite à l'annonce de ces résultats.

Une chute historique des actions

L'annonce des résultats inférieurs aux attentes a entraîné une chute de 26% de l'action d'Intel vendredi. Cette baisse constitue la plus importante perte de valeur en bourse de l'entreprise depuis 50 ans. Intel a annoncé une restructuration de ses activités et envisage de réduire ses coûts de plusieurs milliards.

Lundi matin, l'action d'Intel a continué de chuter. Les marchés japonais ont plongé en raison de spéculations sur le yen, tandis que les craintes de récession persistent. Cette combinaison a entraîné une baisse du Dow Jones et du Nasdaq dès l'ouverture des marchés américains.

La panique des investisseurs

Les investisseurs ont réagi à une baisse de 12% de l'indice Nikkei 225 au Japon. Cette baisse a entraîné une vente massive d'actifs. Cette vente a entraîné une chute de plus de 800 points du Dow Jones. Le S&P 600 et le Nasdaq Composite ont également chuté. Les fluctuations du marché rendent difficile toute prévision sur la fin de la journée de trading.

Les sites de courtage en ligne de Charles Schwab, Fidelity Investments, Vanguard et TD Ameritrade ont tous connu des pannes temporaires en raison de la vente massive. Charles Schwab a présenté ses excuses sur X : « Veuillez accepter nos excuses alors que nos équipes travaillent à résoudre le problème le plus rapidement possible. Les temps d'attente peuvent être plus longs que d'habitude. »

Une réflexion nécessaire pour les investisseurs

En ces temps sombres, il est sage pour les investisseurs de prendre exemple sur Gelsinger et de réfléchir sur les Proverbes. Un passage de la version King James incite à éviter les mauvaises voies : « N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes de mal. »

L'avenir du marché reste incertain et les investisseurs doivent naviguer avec prudence et discernement face à ces défis financiers sans précédent.

