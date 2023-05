Avec le marché haussier imminent des crypto-monnaies, les investisseurs bloquent leur AltSignals presale pour faire des profits.

L’augmentation des prix dans tous les domaines permet au marché des crypto-monnaies des états d’esprit assez positifs au cours des derniers mois. De nombreux tokens ont déjà connu des gains de pourcentage significatifs, et il semble que les prix pourraient continuer à augmenter.

Il reste à voir si la récente hausse des crypto-monnaies est un changement à long terme ou à court terme à partir de 2022. Une chose dont les investisseurs peuvent être sûrs, cependant, c’est que les prix restent bas par rapport à leurs évaluations précédentes, ce qui pourrait être extrêmement positif pour les projets de crypto-monnaies dont l’utilité est prouvée, comme AltSignals (ASI).

Le récent cycle haussier des crypto-monnaies est-il un renversement de tendance à long terme ou non ?

Une récente montée des prix des crypto-monnaies a amélioré le sentiment du marché au début de l’année 2023, et de nombreux analystes prévoient une poursuite de la hausse des crypto-monnaies au cours des prochains mois. Depuis le 1er janvier, le bitcoin (BTC) a augmenté de 75 % à l’heure où nous écrivons ces lignes, et de nombreux altcoins ont enregistré des gains de plus de 200 %.

Le récent cycle haussier des crypto-monnaies pourrait marquer un renversement de tendance à long terme, après une évolution des prix plutôt mauvaise en 2022. Le bitcoin et le reste du marché des crypto-monnaies ont subi une bonne reprise après une évolution importante des prix en 2021, mais le pire du marché baissier semble désormais du passé.

De nombreux nouveaux projets, dont AltSignals, semblent prêts à profiter de la hausse des prix sur les marchés cryptos. La presale crypto d’AltSignals est lancée à un moment clé, ce qui pourrait signifier que les premiers financeurs de l’écosystème verront des retours sur investissement impressionnants.

Le principal cycle haussier des crypto-monnaies devrait se produire quelque temps après la division de moitié du bitcoin, qui aura lieu en mars 2024. Pour l’instant, les marchés semblent se rétablir et les investisseurs recherchent des opportunités à fort potentiel telles que la presale d’AltSignals en préparation du marché haussier.

L’ASI peut-il atteindre 2 $ en 2025 ?

Au début de la presale, AltSignals a lancé le token ASI à 0,012 $. Ce prix devrait atteindre 0,02274 $ au cours de l’événement, car la rareté des tokens permet la valorisation du token déflationniste plus près de son niveau de prix IDO.

ASI aura une utilité importante au sein de l’écosystème AltSignals, qui se développe pour intégrer une nouvelle série d’outils de trading. Les experts prévoient une forte demande pour le nouveau token au fil du temps, conduisant à une possible prévision de prix de 1,50 $ au cours du prochain cycle haussière de crypto-monnaie.

Pour les investisseurs qui participent à la presale, cela pourrait représenter un rendement multiplié par 65. Si ASI franchit les niveaux de résistance clés au cours d’une hausse importante, il pourrait même viser les 2 $ avec un rendement multiplié par 100.

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals est une plateforme de trading en ligne qui aide les traders cryptos à parcourir les fluctuations du marché. La plateforme a partagé des signaux rentables avec plus de 50 000 utilisateurs depuis son premier lancement en 2017 et a publié un indicateur d’algorithme appelé AltAlgo™, qui a aidé les traders qui correspondaient à ses trades à multiplier par 10 leur portefeuille au cours de 19 mois différents.

Le projet étend maintenant son offre de blockchain pour inclure un système de trading basé sur l’IA appelé ActualizeAI. ActualizeAI vise à tirer parti de la modélisation prédictive et du traitement du langage naturel (NLP) pour apporter des capacités d’apprentissage automatique aux outils de trading existants d’AltSignals. Il devrait stimuler la fréquence et la précision des signaux de trading partagés par la plateforme.

Comment fonctionne ASI ?

ASI peut également être utilisé dans divers services DeFi sur la plateforme AltSignals, y compris le staking pour obtenir un rendement passif et des droits de vote pour les propositions de gouvernance d’AltSignals. L’utilité supplémentaire du token comprend l’accès au club des membres AI, qui fournit également divers avantages.

Le club des membres comprend des opportunités d’investissement exclusives en presale et en vente privée. Les investissements cryptos réussis à un stade précoce ont été extrêmement lucratifs dans le passé, avec des investisseurs ayant souvent obtenu des rendements multipliés par plus de 100.

De plus, le club des membres organisera des tournois de trading pour la communauté AltSignals où les investisseurs peuvent concourir pour avoir la chance de gagner des prix crypto importants. Le Club permettra également à ses membres de tester les nouveaux outils de trading d’AltSignals avant qu’ils ne soient mis à la disposition du public. Il récompensera tous les bêta-testeurs avec des tokens ASI pour avoir fourni des commentaires à l’équipe de développement.

L’ASI pourrait-elle être la dernière plateforme crypto basée sur l’IA à décoller pendant le cycle haussier des crypto-monnaies ?

Le récent cycle haussier des crypto-monnaies a produit des rendements massifs pour les plateformes basées sur l’IA. Fetch.ai (FET) a augmenté de plus de 900 %, et The Graph (GRT) de 300 % au total. L’IA et les crypto-monnaies semblent parfaitement adaptées en raison des caractéristiques innées de ces technologies, de sorte que des projets tels que AltSignals sont promis à un bel avenir.

L’IA pourrait s’avérer être majeur lors du prochain cycle haussier de la crypto-monnaie. AltSignals et le token ASI connaîtront probablement des gains impressionnants si cela se produit.

L’ASI vaut-il la peine d’être achetée ?

Le token ASI est un bel ajout de tout portefeuille d’investissement au prix actuel de 0,015 $. Il est peu probable que le projet revienne à sa faible valeur de presale une fois que le token natif sera lancé sur les échanges d’actifs numériques, ce qui fait de la presale une opportunité potentiellement lucrative.

De plus, le token ASI fournira un accès direct à des opportunités d’investissement très rentables et à une série d’outils de trading basés sur l’IA qui aide les traders de tous les niveaux de compétence à maximiser leurs rendements. L’utilité intégrée du token ASI lui confère un grand potentiel pour l’avenir, il est donc certainement à suivre au cours des mois et des années à venir.



Vous pouvez participer à la presale de crypto ASI ici.