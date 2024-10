Cyber Guru vise l’Europe avec un financement de 25 M$

La plateforme de formation en cybersécurité Cyber Guru vient de franchir une étape clé avec une levée de fonds de 25 millions de dollars en série B. Ce financement a été mené par Riverside Acceleration Capital, avec le soutien du fonds européen Educapital. Il y a aussi des investisseurs historiques tels qu’Adara Ventures et P101 Ventures. Cette levée de fonds permettra à Cyber Guru de renforcer sa position en Europe et de poursuivre sa mission d’améliorer la résistance des organisations aux cybermenaces.

Une croissance rapide soutenue par l’innovation

Fondée en 2017, Cyber Guru s’est rapidement imposée parmi les startups à forte croissance en Europe du Sud. Son objectif est de transformer les employés en une première ligne de défense contre les attaques informatiques, grâce à une plateforme d’apprentissage automatisé alimentée par l’intelligence artificielle. La société revendique plus de 700 clients répartis dans 90 pays et plus d’un million d’utilisateurs actifs. Cette plateforme propose des programmes de formation avancés qui utilisent un modèle d’apprentissage automatique exclusif. Avec l’intégration des sciences comportementales à son approche, Cyber Guru agit directement sur les comportements des employés. Cela réduit ainsi les risques humains liés aux cyberattaques.

Gianni Baroni, PDG et fondateur de Cyber Guru, souligne l’importance de cet investissement : « Notre mission est d’améliorer les capacités de défense des organisations face aux cyberattaques, en transformant le comportement des utilisateurs. Grâce à l’apprentissage automatique, nous avons construit une plateforme éprouvée pour appréhender et réduire les risques humains. Nous sommes désormais prêts à porter cette vision dans le monde entier. »

Un élan porté par des partenaires stratégiques

Riverside Acceleration Capital a mené ce tour de table en misant sur la capacité de Cyber Guru à générer un engagement élevé grâce à l’IA. Christian Stein, associé chez Riverside, a déclaré : « Nous voyons une valeur considérable dans l’approche innovante de Cyber Guru. Son accent sur les sciences comportementales et son modèle unique la distinguent clairement sur le marché. Nous avons confiance en son potentiel à devenir un leader européen de la formation à la sensibilisation à la sécurité. »

Educapital, autre acteur majeur de cette levée de fonds, partage cet enthousiasme. Jonathan Denais, directeur des investissements chez Educapital, a souligné : « Nous sommes fiers d’accompagner Gianni et son équipe dans leur expansion internationale. Leur capacité à adapter la formation aux besoins des utilisateurs en fait un partenaire essentiel pour les organisations. »

Une ambition européenne soutenue par l’innovation

Avec ce nouvel apport financier, Cyber Guru prévoit d’accélérer le développement de ses opérations commerciales et marketing. Il souhaite continuer à investir dans la recherche et développement. La société vise à étendre son influence auprès d’un large éventail d’organisations, qu’elles soient publiques ou privées, afin de renforcer leur posture de sécurité.

Avec des ressources renforcées, Cyber Guru entend pérenniser son modèle de formation contextualisée par l’IA. La plateforme, qui minimise l’impact sur la productivité des entreprises et maximise la sensibilisation des employés, a pour ambition d’être adoptée à travers toute l’Europe. Cyber Guru montre ainsi que l’éducation en cybersécurité est une priorité essentielle dans un monde toujours plus connecté. Je pense que l’entreprise se place désormais en position de force pour devenir une référence incontournable en Europe dans le domaine de la cybersécurité. C’est possible grâce à sa vision avant-gardiste et au soutien de partenaires de poids,

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

